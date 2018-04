Cardi B onthult zwangerschap (én flinke buik) op live televisie

Babynieuws voor Cardi B en Offset: de twee verwachten hun eerste kindje. Cardi onthulde het nieuws zaterdagavond tijdens een optreden in de Amerikaanse show Saturday Night Live, waar ze geheel onverwachts met een al behoorlijk grote baby bump verscheen.

Tadaaa!

De Bodak Yellow-zangeres kwam het podium op in een volumineuze jurk met veren, waarin ze haar buik nog wist te verhullen. Tijdens het tweede nummer, Be Careful, werd pas zichtbaar dat ze zwanger is. Aanvankelijk was de camera alleen gericht op haar gezicht, maar halverwege het lied werd uitgezoomd en verscheen de hiphopsensatie in een nietsverhullende witte avondjurk, waarin haar bolle buikje meer dan goed te zien was.

Groot gezin

“Bedankt voor al jullie reacties. We voelen ons gezegend”, jubelde Offset daarna op Instagram bij een foto van hem en zijn verloofde. Het is het eerste kindje voor Cardi en de vierde baby (bij de vierde moeder) voor Offset, vooral bekend van van het Amerikaanse hiphoptrio Migos. De twee zijn sinds eind oktober verloofd. De rapper vroeg zijn vriendin ten huwelijk tijdens een concert in Philadelphia.

Muziekgeschiedenis

De 25-jarige Cardi B schreef vorig jaar geschiedenis met haar nummer Bodak Yellow. Ze is de eerste vrouwelijke rapper in negentien jaar die de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten haalde.

Cardi’s eerste optreden, toen ze haar buik nog ‘verstopte’ achter een verenpak:

Cardi’s grote onthulling:

Beeld: Hollandse Hoogte