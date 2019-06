Vorige week was op de trouwfoto’s van voetballer Daley Blind en zijn Candy-Rae Fleur te zien dat er meer te vieren was dan alleen een feestelijk huwelijk. De twee verwachten ook hun eerste kindje! In een nieuwe post op Instagram krijgen we nu meer bruiloftsmateriaal te zien, waaronder een bijzondere video.

Ode aan bruidsmeisjes

De slideshow is een ode aan Candy’s liefste vriendinnen, die haar bijstonden op haar mooiste dag. We zien onder meer hoe ze zich samen klaarmaakten voor het grote moment en hoe ze feesten en vals meezingen op Destiny’s Child-muziek tijdens het trouwfeest. “Ik kan geen ‘ja’ zeggen zonder jullie, meisjes! Het was zo bijzonder om jullie zo dichtbij me te hebben tijdens mijn droomweekend. Jullie zijn voor altijd mijn droomteam! En geloof mij, ze namen hun rol als bruidsmeisje érg serieus”, aldus Candy in het bijschrift.

Verrassing!

Maar ook deelt Candy een ander bijzonder moment. Ze deelt namelijk de video waarin ze haar beste vriendinnen vertelt dat ze zwanger is. Hiervoor koos ze een speciaal moment uit; het uitzoeken van haar bruidsjurk. Wanneer ze haar jurk heeft gekozen en iedereen bewondert hoe prachtig het strakke, kanten exemplaar bij haar zit, zegt ze: “Maar ik ga nog wel flink groeien, hoor. Ik ben zwanger”. Daarop springen alle meiden massaal gillend op om haar te knuffelen en feliciteren. Héérlijke privébeelden die Candy graag wilde delen met haar volgers.

Bron: Instagram | Beeld: ANP