Té leuk: na ‘Pietertje’ schittert mini-Lieke Martens in Calvé Pindakaas-reclame

Calvé scoort er al decennialang prijzen mee; de reclames voor hun pindakaas. Terugkerend concept is het jonge sporttalent dat – mede dankzij de met Calvé besmeerde boterhammen – al vroeg succesvol was en uitgroeit tot één van de grootste sporters van ons land. De mini-versies van Pieter van den Hoogenband (Pietertje!), Robin van Persie en jaren terug zelfs Joop Zoetemelk schitterden al eens in de commercials, maar nooit eerder koos Calvé voor een vrouwelijke sportheldin. Tot nu.

Hoofdrol voor…

Niemand minder dan Neerlands trots en Oranje leeuwin Lieke Martens, die het afgelopen verkozen werd tot beste speelster van EK vrouwenvoetbal, beste voetbalster van Europa én beste van de wereld, schittert in het nieuwe spotje van de pindakaasfabrikant. Nou ja, de jonge versie van Lieke dan.

‘Ik vind ‘m geweldig’

Op Instagram deelt Lieke de video en laat ze weten het een grote eer te vinden centraal te staan in de reclame. “Ik vind ‘m geweldig”, schrijft ze. En dat zijn wij helemaal met haar eens; hij is weer nét zo leuk als voorgaande klassiekers. Je vindt de filmpjes van Lieke, Robin en Pieter hieronder.

Robin van Persie:

Pieter van den Hoogenband:

Beeld: Hollandse Hoogte