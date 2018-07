Suikeroom prins Harry geeft neefje Louis een bijzonder (duur) cadeau

De Britse prins Harry zit al aardig in zijn rol als suikeroom. Voor de doop van zijn jongste neefje, prins Louis, kwam hij met een bijzonder (en meteen ook bijzonder prijzig) cadeau op de proppen.

Lees ook

William en Harry hebben blijkbaar een stiefzus en zó ziet ze eruit

Bijna honderd jaar oud

Harry gaf het kleine prinsje een eerste druk van het boek van Winnie de Poeh uit 1926. Prijskaartje: maar liefst 10.000 dollar (omgerekend 8.534 euro).

Keuzes, keuzes

Harry had eerst een ander cadeau in zijn hoofd, weet een insider: het boek Through the Looking-Glass van Lewis Carroll (in het Nederlands vertaald als Alice in Spiegelland). Daar hing een prijskaartje aan van 31.800 dollar (24.012 pond/27.138 euro).

Mooie herinneringen

De pasgetrouwde prins vond Winnie de Poeh toch een leuker cadeau voor Louis. Zelf heeft hij namelijk goede herinneringen aan de boekjes van Winnie. Hij werd daar vroeger als kind uit voorgelezen door zijn moeder Diana.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief

Beeld: ANP