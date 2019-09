Janneke de Bijl staat op de planken als cabaretier én onlangs verscheen haar eerste boek: ‘Pogingen tot zomer’, een verzameling van 573 grijsgallige observaties.

Waarover gaat je boek?

“We denken wat af op een dag, en die gedachten zijn lang niet altijd rationeel. Bijvoorbeeld toen er iemand vóór mij van haar fiets viel en ik als eerste dacht: gelukkig fietst er nog iemand tussen ons, dan kan zij dit oplossen. Of laatst voelde ik me extra schuldig dat ik een pakketje terugstuurde dat door een fietskoerier was bezorgd. In mijn boek probeer ik deze ‘gekte’ in alledaagse situaties herkenbaar te verwoorden, zodat mensen om de absurditeit ervan kunnen lachen.”

Je staat ook in het theater met je debuutvoorstelling ‘Zonder zin kan het ook’. Wat kunnen we daarvan verwachten?

“Onderwerpen als: hoe weet je of je ‘liefs’ of ‘groetjes’ moet schrijven? Wat kunnen mensen met kinderen leren van mensen met honden? En waarom lost hardlopen niks op? Via mijn eigen leven geef ik mijn kijk op de huidige maatschappij, waarin we allemaal de druk voelen om gelukkig te zijn. Je kunt diëten, verhuizen of mediteren, maar uiteindelijk blijft het leven gewoon gedoe en kunnen we daar maar beter om lachen.”

Waar haal je inspiratie uit voor je schrijfsels?

“Uit het dagelijks leven. Dan laat ik bijvoorbeeld mijn hond uit die maar 3 poten heeft, en dan zeggen mensen tegen mij: ‘Hé, die hond mist een poot.’ Dat vind ik raar. Dat schrijf ik dan op en kan het begin zijn van een stukje. En als ik weinig inspiratie heb, ga ik meestal even iets heel anders doen zoals sporten, schilderen of lezen. Dan komen de ideeën daarna vaak weer vanzelf.

Voor meer info en speeldata: jannekedebijl.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan | Beeld: Bas Losekoot