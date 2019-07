Bizar toeval maar zó bijzonder: cabaretduo Yentl en de Boer tegelijk zwanger

Cabaretiers Yentl Schieman en Christine de Boer van het muzikaal-absurdistische cabaretduo Yentl en de Boer zijn beiden in verwachting. Dat maakte het tweetal vrijdag bekend via Instagram. Het toeval wil dat de cabaretières slechts een paar dagen na elkaar zijn uitgerekend.

Eerder dit jaar kondigden ze hun nieuwe voorstelling Lacrimosa aan. Deze zal worden verplaatst naar het volgende theaterseizoen. De geplande tournee van de voorstelling Lacrimosa is door impresariaat Bos Theaterproducties in z’n geheel omgeboekt naar seizoen 2020-2021. De aangepaste speellijst is vanaf vrijdag al te vinden op hun website.

Trots

“We zijn heel trots en blij dat we dit nieuws met jullie kunnen delen, maar het heeft natuurlijk wel consequenties voor onze plannen de komende tijd”, schrijven de dames. “Iedereen die al een kaartje heeft gekocht wordt deze zomer, of anders uiterlijk in september, benaderd door het theater met een nieuwe datum.”

Annie M. G. Schmidtprijs

Het tweetal won een paar jaar geleden de Annie M.G. Schmidtprijs voor het lied Ik heb een man gekend. Sindsdien maakten Yentl Schieman en Christine de Boer twee albums, drie succesvolle theatertours én twee zomerconcertreeksen. Hun vorige programma oogstte heel veel lof.

Bron & beeld: ANP, Instagram