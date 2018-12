Op dít moment wist BZV’s Steffi al dat Roel de ware was

‘Boer zoekt Vrouw’ kon voor Steffi niet beter eindigen. Uit alle brievenschrijvers bleek Roel uiteindelijk de ware te zijn. En daar was de sympathieke boerin al héél snel over uit.

De tortelduifjes zijn dolblij dat de laatste aflevering van ‘Boer zoekt Vrouw’ is uitgezonden. Ze hoeven hun liefde niet meer onder stoelen of banken te schuiven. ‘Ik ben een kluizenaar geworden, de afgelopen 4,5 maand’, vertelt Roel aan Omroep Brabant. ‘Ik deed een pet en een zonnebril op. De garagedeur ging open als ik aankwam en gelijk weer dicht. Ik was echt vermomd.’ Volgens Steffi is het wel een goede relatietest geweest. ‘Je leert elkaar heel goed kennen. Het zou voor iedere relatie wel goed zijn om je drie maanden achter de gordijnen op te sluiten want je hebt alleen elkaar en de rest mag het niet weten. Je wilt het er graag over hebben, maar dat kan niet.’

De ware

Steffi had een aantal leuke mannen te logeren, maar eigenlijk wist ze al hoe het zou eindigen. ‘Toen we een gesprek hadden op een pak stro op de tweede dag, dacht ik ‘shit hier gebeurt wel meer dan bij de rest’. Ik heb die dagen wel nodig gehad om het bij mezelf toe te laten. Toen is wel de vonk overgeslagen.’

Toekomstplannen

Het ‘Boer zoekt Vrouw’-stel denkt al na over de toekomst, ze willen op termijn samenwonen. Ook kinderen zijn al ter sprake gekomen. ‘Volgens presentator Yvon moesten we niet aan kinderen beginnen, want Steffi zat de hond helemaal vet te mesten’, grapt Roel. Wellicht een toekomstplan? Steffi: ‘Ja.’

Beeld: KRO NCRV