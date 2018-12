De BzV-koppel uit het afgelopen seizoen heeft romantisch nieuws

Michelle van Asseldonk en Maarten Bos, een van de koppels uit het meest recente seizoen van Boer zoekt Vrouw, gaan samenwonen. Maarten trekt in bij Michelle in het Brabantse Boekel.

Fijne plannen

“Maarten komt binnenkort richting Boekel”, vertelt Michelle in gesprek met het programma Kraak! Van Omroep Brabant. “We gaan samenwonen, over twee weken.”

Love at first write?

In het interview zegt champignonkweekster ook dat ze al bij het lezen van zijn brief aanvoelde dat Maarten haar match was. “Ik had wel het idee: dan wordt ‘m, toen al.”

Zelf aan de bak

Hij schreef de eerste brief aan Michelle echter niet zelf, dit werd gedaan door zijn moeder en zus. Volgens de BzV-kandidaat was het niet de bedoeling dat hij de brief niet zelf schreef. “Ik werd al snel gebeld met de boodschap dat ik echt zelf een brief moest schrijven. Toen ik de aflevering terugkeek waarin Michelle zich introduceerde, had ik geen twijfels meer.”

