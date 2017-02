Burn: Mariah Carey verbrandt haar trouwjurk van $250.000

In oktober vorig jaar werd bekend dat Mariah Carey en James Packer hun verloving verbroken hadden. En het mag duidelijk zijn dat de twee niet als vrienden uit elkaar gingen. In haar nieuwe videoclip van het nummer I don’t verbrandt Mariah met veel plezier haar trouwjurk. Oh boy!

Volgens TMZ is het ook nog eens niet zomaar een trouwjurk, het is dé jurk. De op maat gemaakte Valentino trouwjurk van $250.000 die Mariah zou dragen op haar bruiloft. De video zou ook nog eens zijn opgenomen in de de villa in Calabasas die het stel samen bezat. Burn!

Mariah Carey en de Australische billionaire en zakenman James Packer verloofden zich in januari 2016. Na een heftige ruzie in Griekenland werd de verloving echter verbroken en werd door Mariah zelfs een deel van haar tour afgezegd omdat ze het zwaar had met de verwerking van de break-up. Waar de ruzie over ging is onbekend, maar er wordt veel gesuggereerd. Een greep uit de geruchten die de ronde doen: Packer zou vreemdgegaan zijn; Mariah gaf te veel geld uit en Packer was boos over de realityshow die Mariah over haar leven liet maken. We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Wat we wel weten is dat Mariah, bad ass als ze is, de verlovingsring van zo’n tien miljoen die ze van de billionaire kreeg gewoon nog draagt. Sommige mensen hopen dat het stel weer bij elkaar komt, maar gezien het duidelijke statement van haar nieuwe nummer I don’t vermoeden we dat de trouwplannen definitief van de baan zijn.

Bron: tmz.com / news.com.au