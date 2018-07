Halverwege de jaren negentig was zo’n beetje ieder meisje fan van actrice Sarah Michelle Geller en keken we massaal naar de spannende serie met haar in de hoofdrol: Buffy The Vampire Slayer. Nu, dik twee decennia later, kondigt producent 20th Century Fox aan dat er een heuse remake van de serie in de maak is!

‘Cause I slay

In Buffy The Vampire Slayer, dat van 1996 tot 2003 te zien was, vocht Sarah (buiten schooluren) tegen bovennatuurlijk gespuis. En tussen het vermoorden van monsters door dealden Buffy en haar vrienden met alledaagse tienerproblemen.

Trendslayer

De serie wordt gezien als één van de invloedrijkste televisieseries ooit. Buffy was een voorbeeld voor sterke, vrouwelijke personages, én zorgde voor een boost in het fantasie-genre. Niet lang na de start van Buffy verschenen de bovennatuurlijk series als Charmed, Angel (een Buffy spin-off), Ghost Whisperer, The Vampire Diaries en Once Upon A Time.

Vervolg?

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de serie, waar Buffy-bedenker Joss Whedon opnieuw bij betrokken is, omgaat met z’n beroemde voorganger. Volgens The Hollywood Reporter wordt de serie ‘eigentijds’ en ‘bouwt hij voort op het universum van de originele serie’. Hieruit concluderen we voorzichtig dat het om een totaal nieuwe vampierenjager gaat, en de serie dus eerder een vervolg is dan een reboot. Daarin zouden oude bekenden Buffy & friends – uiteraard gespeeld door de originele cast -natuurlijk prima af en toe langs kunnen wippen.

Nostalgie!

Zodra er meer bekend is over de cast, het verhaal en waar we de remake kunnen gaan zien (hoogstwaarschijnlijk een streamingsdienst), laten we je dat meteen weten. En voor de nostalgische noot kunnen we natuurlijk niet anders dan de trailer van het allereerste seizoen met jullie delen:

