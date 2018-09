Buddy Vedder over afscheid GTST: ‘Je moet keuzes maken’

In het afgelopen seizoen van GTST zagen we hoe Rover Dekker, gespeeld door Buddy Vedder, Meerdijk verliet. Zijn personage is deze week weer opgedoken in het soapdorp maar nu is Floris Bosma degene die de rol vertolkt. Buddy heeft niet zonder reden afscheid genomen van de serie; hij stort zich momenteel op zijn zangcarrière en heeft zojuist zijn eerste single uitgebracht.

Buddy is al van jongs af aan bezig met zingen, maar door GTST kwam dat op een laag pitje te staan. ‘Maar als je dit wilt doen, dan moet je dat goed doen’, zegt de acteur, presentator én zanger in De Telegraaf. ‘Met repeteren, het schrijven van liedjes en optredens heb je een volle agenda en moet je dus kiezen: vijf dagen in de week opnames voor een serie is dan onhaalbaar. Daarom heb ik er toen voor gekozen mijn rol op te geven. Je moet er wat voor over hebben.’

Ginny

Dit alles doet het 24-jarige multitalent met steun van zijn vriendin. ‘Ginny is naast danseres ook choreograaf. Ze heeft mijn hele videoclip, die bij de single ‘Los’ hoort, geproduceerd. Ik ben daar bijzonder trots op, want het is echt supergaaf geworden. Voor ons is het nieuw om nu op deze manier samen te werken.’

Gelukkig

Tijdens zijn deelname aan ‘Dance Dance Dance’ werden Buddy’s gevoelens voor Ginny aangewakkerd en hij geniet volop van hun relatie. ‘Ze maakt mij zo gelukkig, dat is bijna niet in woorden uit te drukken’, aldus de verliefde acteur. Hij hoopt dan ook dat ze het nog heel lang volhouden samen. ‘Mijn werk is belangrijk, maar er is niets mooiers dan de liefde ontdekken.’

Bekijk hieronder de gloednieuwe videoclip van de voormalig GTST-ster:

