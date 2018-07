Michael Bublé treedt na 2 jaar stilte weer op: ‘Bijna gestopt vanwege ziekte zoontje’

Michael Bublé heeft een roerige tijd achter de rug. In 2016 werd er bij zijn toen driejarige zoontje kanker geconstateerd, waarna er een zware periode van behandelingen en herstellen aanbrak. Michael trad sinds de diagnose niet meer op en dacht even dat hij nooit meer muziek zal maken, maar stond gisteren voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer op het podium.

‘Mijn gezin is wat telt’

“Ik dacht echt dat ik nooit meer muziek zou maken”, aldus de zanger in een nieuw interview met de Australische krant Herald Sun. “Mijn gezin is dan wat telt. De gezondheid van mijn kinderen is het allerbelangrijkst. De relatie met mijn familie, mijn vrouw, mijn geloof – dat staat dan echt op nummer één.”

‘Ik ben naar de hel geweest’

“Ik vertel niet het hele verhaal, zelfs niet aan mijn vrienden, omdat het te veel pijn doet”, zei hij. “Het is mijn jongen. Hij is een superheld, hij hoeft het niet telkens opnieuw te beleven. Maar ik ben naar de hel geweest. En de hel lijkt een echt leuke plek om op vakantie te gaan in vergelijking met wat wij hebben meegemaakt”.

Beide benen op de grond

De ziekte van Noah gaf Michael ook een frisse kijk op het leven. In het interview vertelt hij dat hij in die tijd minder genoot van zijn muziek als voorheen en dat hij te veel bezig was met wat de mensen van hem dachten. De ellende waarin zijn zoontje verkeerde veranderde zijn dat allemaal. “Ik herinner me dat ik in het ziekenhuis zat en me afvroeg waarom ik me daar nou zo druk om maakte. Wat kon mij het schelen hoe het met de platenverkoop ging of wat een of andere klootzak van mij vond?”

Rooskleurige toekomst

Het leven van het gezin Bublé ziet er nu een stuk vrolijker uit. Michael en Luisiana verwachten over drie weken een dochtertje. Gisteren trad Michael voor het eerst sinds 2016 weer op, in Croke Park in Dublin.

Enjoyed. 😊 #michaelbuble Een bericht gedeeld door 🌸Amy🌸 (@mingzewang) op 7 Jul 2018 om 3:14 (PDT)

Beeld: Hollandse Hoogte