Anouk licht tipje van de sluier op en deelt nieuwe foto’s bruiloft

Het is al een tijdje terug dat Johnny met zijn Anouk in het huwelijksbootje stapte. Toch is het de tortelduifjes gelukt om de grote dag voor het publiek geheim te houden. Maar de kersverse mevrouw de Mol-van Schie licht nu op haar Instagram tóch een tipje van sluier op.

En we worden niet getrakteerd op maar één foto: Anouk plaatst er meteen drie! Te zien zijn de bruidskinderen, een gedetailleerde foto van de jurk van Anouk en nog een te romantisch kiekje van de openingsdans. Ze schrijft: ‘Een maand geleden… en sinds die dag voel ik mij zo vervuld met liefde en warmte, wat was het magisch met alle dierbaren om ons heen.’



Portugal

Johnny en Anouk gaven elkaar begin oktober het ja-woord in Portugal. Tante Linda de Mol verklapte per ongeluk al wanneer de geheime bruiloft zou plaaatsvinden en ook zanger André Hazes praatte zijn mond voorbij. Desondanks had het stel een prachtige dag met familie en vrienden.

Beeld: Instagram, ANP