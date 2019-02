Mmmbop! Ken je ze nog? De Hanson-broertjes hebben inmiddels al 13 (!) kinderen

Ba du bop, ba duba bop. Ba du, yeah-e-yeah… grote kans dat je het o zo aanstekelijke refrein van de 90’s hit Mmmbop van Hanson nog gezellig mee kunt zingen. De drie broers waren destijds nog megabroekies, maar de tijd is gevlogen (lees: je wordt oud). Het nummer stond alweer 22 jaar geleden in de hitlijsten en Zac is ondertussen 33, Taylor 35 en Isaac 38 jaar! Ja, kleine shocker wel.

Lees ook

Ken je ‘m nog? Jesse McCartney is terug met een heerlijk nieuw zwijmelnummer

Zac

En ondertussen hebben de drie broers allemaal een groot gezin opgebouwd. Zac, de jongste van het stel, heeft inmiddels 4 (pfoe, rap gedaan) kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar: John Ira Shepherd, Junia Rosa Ruth, George Abraham Walker en Mary Lucille Diana. Hij trouwde in 2006 met Kate Tucker, die hij al op veertienjarige leeftijd backstage ontmoette. Hoe cute!

Taylor

Taylor telt ondertussen al maar liefst zes kinderen samen met zijn vrouw Nathalie Anne Bryant. Z’n kroost is tussen de 0 en 16 jaar oud. Nathalie was groot fan van Hanson en ze trouwde in 2002 met de middelste broer. Ze hebben vier jongens: Jordan Ezra, River Samuel en Viggo Moriah en Indy Emmanuel en twee meisjes: Penny Anne en Willa Jane.

Isaac

In 2006 trouwde de oudste van de broers met Nicole Dufresne. Zij hebben ondertussen drie kinderen tussen de 4 en 11 jaar: zonen Clarke Everett en James Monroe, en hun dochter Nina Odette.

De tekst gaat verder onder de foto.

Terug naar het nu

De Amerikaanse band is nog steeds muzikaal actief. Eerder deze week traden ze zelfs nog op in Tivoli Vredenburg in Utrecht, waar de concertgangers zich aan strikte regels moesten houden. Zac, de jongste van het trio, maakte namelijk voor de tour een handleiding bij welke nummers je mee mag zingen, en bij welke niet. O, en bij de nummers waar je dan eindelijk mag meezingen, is trouwens ook nog belangrijk op wélk moment je dan meezingt. Om maar een voorbeeld te geven: “Doe mee met het koorgedeelte: ‘Aaaaaaaah Aaaaaaaah'” (geen grap, het staat er echt in). Strenge vent dus, die Zac.

En hoe de mannen er vandaag de dag uitzien? Een overzichtje:

Zac

Taylor

Dit bericht bekijken op Instagram What a great day to visit a waterfall #btti2019 Een bericht dat is gedeeld door @ taylorhanson op 2 Feb 2019 om 7:42 (PST)

Isaac

Dit bericht bekijken op Instagram A fun day at #disneyworld. Een bericht gedeeld door Isaac Hanson (@isaachanson) op 2 Nov 2017 om 8:28 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP