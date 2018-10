Jongste broer Henny Huisman plotseling overleden

Wietse Huisman, het 62-jarige broertje van Henny Huisman (67), is geheel plotseling overleden. Hij laat twee (bekende) zoons achter; Jordy en Sander, twee van de drie leden van de momenteel enorm succesvolle dj-formatie Kriss Kross Amsterdam.

Ontzettend naar

Jordy en Sander maakten dit vandaag bekend aan Shownieuws. De twee jongens troffen hun vader dood aan in de keuken. Er wordt nog uitgezocht wat de oorzaak van het plotselinge overlijden van Wietse is. “Het is wel een natuurlijke dood.”

Nachtmerrie

Het is een enorme klap voor de familie Huisman. “We zijn een hele hechte familie.” Broer Henny was als tweede ter plaatse. “Hij was ook helemaal in shock. Zijn jongste broertje die er niet meer is, dat klopt niet, dat hoort niet.” Ook de 89-jarige moeder van Henny is ontzettend verdrietig. “Dat is de grootste nachtmerrie die je je maar kunt voorstellen als ouder”, aldus Jordy en Sander.

Jordy met zijn vader in 2014:

