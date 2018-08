Broer Diana: ‘Ze zou de beste oma van de wereld zijn geweest’

Het is vandaag 21 jaar geleden dat Diana overleed na een fataal auto-ongeluk in Parijs. Haar broer Harles Spencer spreekt zich nu uit over zijn zus. Wat hij vooral een tragedie vindt aan haar dood, is dat Lady Di haar kleinkinderen nooit zal zien opgroeien.

Aan People Magazine vertelt hij: ‘Ze zou de beste oma van de wereld zijn geweest.’ Ook ziet Spencer veel van Diana terug in haar twee zonen William en Harry. ‘Ik vind de ongecompliceerde manier hoe die twee met mensen omgaan echt geweldig. Ze stellen mensen op hun gemak en dat deed hun moeder ook. Het is een gek idee dat William en Catherine nu bijna dezelfde leeftijd hebben als Diana toen ze overleed. Het is mooi om te zien hoe zij nog steeds aanwezig is in hun levens.’

Speciaal persoon

Spencer heeft dit interview gegeven omdat hij wil dat mensen Diana blijven herinneren. Daarnaast wil hij haar plek in de geschiedenis veilig stellen. ‘Zij verdient die plek. Het is belangrijk voor mensen jonger dan 35 jaar, die haar waarschijnlijk niet eens herinneren, dat ze weten dat Diana een speciaal persoon was en niet alleen knap was.’

