De Britten waren niet zo blij met de babyshower van Meghan Markle

Dickie Arbiter, de voormalige perswoordvoerder van Koningin Elizabeth, heeft zich pittig uitgesproken in een interview met US Weekly over de babyshower van Meghan Markle. Volgens Arbiter zijn babyshowers iets typisch Amerikaans en doen ze daar niet aan in Engeland.

In februari vloog de Duchess of Sussex naar New York om haar babyshower te vieren. Haar beste vriendin Serena Williams had hiervoor flink uitgepakt en betaalde alles, waaronder de locatie die zo’n 75.000 dollar per dag kostte. Door een andere vriendin werd Meghan ingevlogen in een privéjet van 100.000 dollar. Verschillende sterren waren aanwezig, waaronder Amal Clooney, Gayle King en Abigail Spencer.

De Britten stonden ervan te kijken hoe Meghan haar dure cadeaus in ontvangst nam en uitbundig verwend werd, maar ze hielden hun lippen stijf op elkaar. Totdat Arbiter besloot zijn mond open te trekken. “We doen niet aan babyshowers in het Verenigd Koninkrijk. Het was een beetje overdreven qua kosten en de manier hoe ze daar aankwam”, zegt hij.

Er gaan ook geruchten rond dat de vrouw van Prins Harry haar babyshower nog een keertje zou willen overdoen, maar dan in Engeland. “Dat is iets waar zij zelf een antwoord op moeten geven. Meghan is Amerikaans en ze doet dingen op de Amerikaanse manier”, zegt Arbiter. Maar dan mag ze wel even opschieten, want ze schijnt al in april uitgerekend te zijn.

