Britt Scholte over ontslag bij ‘GTST’: ‘Ik moest er echt wel van bijkomen’

Eerder deze maand maakte Britt Scholte (22) verdrietig nieuws bekend: ze moet gedwongen afscheid nemen van haar rol als Kimberly Sanders in ‘GTST’. De actrice gaf al toe dat het als een behoorlijke klap kwam, en nu vertelt ze over haar gevoel na het besluit van de soapmakers. “Ik raakte onzeker.”

Britt biecht op dat het besluit van de schrijvers behoorlijk overwacht kwam, ook al zag het er al een tijdje aan te komen dat er ontslagen zouden gaan vallen. En juist nu ze recent was gaan samenwonen met haar vriend – YouTuber Stefan de Vries (24) – maakte het de actrice extra onzeker. Ze misten erdoor namelijk een extra inkomen.

Pijnlijk

De actrice vertelt aan Story dat ze zelf allesbehalve weg wilde uit GTST. “Als je dan op gesprek moet komen en te horen krijgt dat de serie niet met je verder wil, doet dat pijn”, aldus Britt. “Hoe je het ook wendt of keert, ze willen je niet meer. Ongeacht wat de reden is. Daar moest ik echt wel van bijkomen.”

Leven lang

“Ik heb het gevoel dat ik een leven lang bij GTST ben geweest. In de afgelopen drie jaar is er zoveel gebeurd”, vervolgt ze. “Ik was negentien jaar, had toen nog een ander vriendje, had liefdesverdriet en ontmoette mijn huidige vriend. Ik ben echt volwassen geworden in de afgelopen jaren. Ik vind het moeilijk om dan zo’n periode af te sluiten. Ik raakte onzeker. Want ik had geen idee of ik wel nieuw werk zou vinden. Er zijn zoveel actrices en ze moeten maar net op zoek zijn naar jou.”

Niét alleen Kimberly

In een verklaring aan RTL Boulevard hebben de makers van GTST onlangs een boekje opengedaan over de reden van het besluit om Kimberly én ook Rover Dekker (Floris Bosma) uit de serie te schrijven. “Dat heeft overigens niets met hun acteerkwaliteiten te maken”, benadrukt het team. Volgens de makers is de beslissing genomen na de kritiek van kijkers op de serie. Fans vonden de personages steeds jonger worden en konden zich niet meer identificeren met de soap. “Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren, zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen.”

Oude bekenden

Waar Britt en Floris het veld moeten ruimen, komen er twee oude bekenden terug naar Meerdijk. En een van die twee belooft het soapdorp “flink op te schudden”.

