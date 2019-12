Ongeveer een maand geleden moest Britt Scholte (22) het verdrietige nieuws bekendmaken dat er een punt werd gezet achter haar rol als Kimberly Sanders in ‘GTST’. Maar nu blijkt dat de actrice gelukkig niet lang stil heeft hoeven zitten. Sterker nog, ze heeft alweer een nieuwe acteerklus in de wacht gesleept.

Actrice Britt Scholte zal te zien zijn in het tweede seizoen van de Instaserie Anymoodys, zo hebben de makers vrijdag bekendgemaakt. De serie is exclusief te volgen op Instagram en volgt zes jongeren die kampen met dagelijkse problemen die onder de jeugd spelen. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Femke Meines, Else Talsma en Manou Jue Cardoso.Het tweede seizoen start 6 januari 2020.

‘GTST’-geruchten

Voordat Britt daadwerkelijk bekend kon maken dat ze afscheid moest nemen van GTST, werd al langer gefluisterd dat haar rol er bijna op zou zitten. De vermoedens waren ontstaan toen ze zelf terugblikken begon te delen via Instagram én RTL-baas Peter van der Vorst (48) gehoor leek te gaan geven aan fans die ‘klaar waren met de puberpersonages’.

Onverwacht

Uiteindelijk kon de actrice in november vertellen dat ze uit de soap geschreven was, en dat het besluit van de makers behoorlijk onverwacht kwam. Juist nu ze recent was gaan samenwonen met haar vriend – YouTuber Stefan de Vries (24) – maakte het Britt onzeker, gezien het stel erdoor een extra moest missen.

Lees ook

Britt Scholte over ontslag bij ‘GTST’: ‘Ik moest er echt wel van bijkomen‘



Bijkomen

In een interview vertelde de 22-jarige dat ze zelf allesbehalve weg wilde uit GTST. “Als je dan op gesprek moet komen en te horen krijgt dat de serie niet met je verder wil, doet dat pijn”, aldus Britt. “Hoe je het ook wendt of keert, ze willen je niet meer. Ongeacht wat de reden is. Daar moest ik echt wel van bijkomen.”

