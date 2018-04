Britte Lagcher: ‘Uiteindelijk ben je als acteurs op een set allemaal gelijk’

Britte Lagcher vertolkt als rechercheur Liv Scholten ook in het tweede seizoen Suspects één van de hoofdrollen. Waar haar mede-acteurs Carly Wijs en Jeroen Spitzenberger door het publiek als beroemdheden worden gezien, is dat bij Britte niet het geval. Maar dat vindt ze niet erg: ‘Ik zou er stiekem best verlegen van worden als ik de hele tijd herkend zou worden.’

Wat kunnen we verwachten van het tweede seizoen Suspects?

‘Waanzinnige gastacteurs en hele spannende verhaallijnen. Ik kan wel zeggen dat de kwaliteit van deze serie nog hoger is geworden. Het was in het eerste seizoen nog nieuw: het opnemen van een crimeserie op hoog tempo met geïmproviseerde dialogen. Maar daar hebben wij als acteurs en productie allemaal vooruitgang in geboekt en dat zul je als kijker zeker meekrijgen.’

Wat voor ‘spannende’ verhaallijnen staan de kijker dan te wachten?

‘Ik wil niets verklappen wat betreft de verhaallijnen. Maar wat leuk is, is dat het karakter Daan (gespeeld door Jeroen Spitzenberger) meer persoonlijke invulling in de serie krijgt. Hij heeft wat meer conflicten met het hele team, wat het nog spannender maakt. En daarnaast gewoon situaties die je vaker ziet in crimeseries, zoals verkrachting, moord en geweldsdelicten.’

Het unieke van Suspects is dat de cast zonder script speelt. Waar ligt hier voor jou de uitdaging?

‘Het wordt in een gigantisch tempo gedraaid. Zo spelen we 30 scènes in één dag. Dat is mét script onmogelijk en zonder een uitdaging. Ik heb mij op het begin wel echt afgevraagd hoe ik in de eerste scène nog net zo scherp kan zijn als in de laatste. Maar het leuke met improvisatie is dat je echt goed moet luisteren. Je weet namelijk niet wat de ander gaat zeggen. Ik heb moeten leren vertrouwen op mijn talent, dat er ook in de laatste scene nog wel iets goeds uitkomt.’

Toch kan het zijn dat je je verspreekt en dat een scène over moet. Hoe blijft het dan toch spontaan?

‘Niets ligt vast, dus als je het een keer zo hebt gedaan of je verspreekt je, maakt het niet uit. Niemand weet immers wat de oorspronkelijk tekst moet zijn. Je hebt dan ook nooit dat je drie takes precies hetzelfde speelt. Zo gaat dat gewoon. Je maakt je zinnen terwijl je er zelf bijstaat en dat is precies wat deze serie heel menselijk maakt. Gelukkig hebben wij als acteurs wel een affiniteit met taal, waardoor we misschien sneller in volzinnen uitkomen. En dat is zelfs soms weer te gemaakt voor in deze serie.’

Naast Carly Wijs en Jeroen Spitzenberger ben jij het onbekendere gezicht. Hoe heb je dat zelf ervaren?

‘Uiteindelijk ben je als acteurs op een set allemaal gelijk. Natuurlijk hebben Carly en Jeroen een status van dienst, want ze zitten al langer in het vak en het zijn echt beroemdheden. Maar in dit format was het ook voor hen nieuw. Ik heb geen last gehad van het ‘oeh, mensen in Nederland weten niet wie ik ben, dus Carly en Jeroen zullen mij wel niet leuk vinden’. Zo gaat dat niet. Ik ben zelf hard aan het werk en eigenlijk vind ik het helemaal niet erg dat ik in een soort luwte zit. Bekend worden is een bijkomstigheid in ons vak. Ik zou er stiekem best verlegen van worden als ik, zoals Carly en Jeroen, de hele tijd herkend zou worden.’

Waar kunnen mensen je anders wel van kennen?

‘Best veel al eigenlijk. Onder andere de Videolandserie Meisje van Plezier, Overspel en de serie Ramses. Laatstgenoemde was weer iets totaal anders. Ik ben als actrice niet echt in een hokje te plaatsen wat rollen betreft. Soms speel ik femme fatales of een stoere leidinggevende en andere keren ben ik weer de engelachtige zuster of juf. Daardoor blijf je ook onder de radar, denk ik. Je hebt misschien al tien keer naar mij gekeken, maar bij een nieuwe serie of film denk je: wie is dat? Dat zou je niet zo snel zeggen omdat ik rood haar heb, maar het is toch echt zo. En dat vind ik dus eigenlijk wel fijn.’

Heb je nog leuke films of series op de planning waarmee die bekendheid misschien wel komt?

‘Het eerste grote wat voor mij gaat uitkomen, is de film Redbad in juni van dit jaar. Daar speel ik de zus van Redbad wat echt een waanzinnig project was. Momenteel ben ik bezig met een korte film en ben ik in het theater te zien, want ik speel in de theaterversie van Hendrik Groen.Als die tournee klaar is ligt het, tot het tweede seizoen van Meisje van Plezier, weer helemaal open. Dat hoort erbij. Ik hoop dat mensen Suspects ook echt leuk gaan vinden. Ik ben erg trots op wat we van de grond hebben gekregen en ik vind dat het heel tof is geworden.’

Het tweede seizoen Suspects staat sinds 5 april op Videoland.

Beeld: Mike van der Toorn (RTL)