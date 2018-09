Brits koningshuis voor het eerst over ‘slechte relatie’ tussen prins Charles en zoons

De geruchten dat de relatie tussen Prins Charles en zijn twee zoons Harry en William slecht zou zijn, gaan al een tijdje rond. Harry en William zouden hem zelfs nauwelijks zien en spreken.

Eigenlijk zijn we het niet gewend van het Britse koningshuis dat zij op roddels reageren. Toch laat het Clarence House in een verklaring aan The Express weten dat de geruchten onzin zijn.

Botsen

Volgens de Britse media is er van ruzie geen sprake, maar zou het drietal erg botsen. ‘Ze zijn gewoon totaal verschillend en dat werkt niet. Eigenlijk zien ze elkaar buiten officiële gelegenheden bijna niet.’

De grens

De bron speculeerde zelfs dat Charles zijn zoons zou haten. Dat schoot in het verkeerde keelgat en dus kwam er een officiële verklaring van Clarence House naar buiten.

