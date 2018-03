Tussen (haar nieuwe) neus en lippen door: Britney Spears is het nieuwe gezicht van KENZO

Het is al een tijdje geleden dat Britney Spears ons grootste idool was en dat we niets liever wilden dan er uitzien als haar. Voor modemerk KENZO is de Princess of Pop komend seizoen echter hét stijlicoon en dus vroegen ze haar het gezicht van hun nieuwe campagne te worden. Op de kersverse beelden moeten we alleen wel héél goed kijken, willen we la Spears herkennen…

It’s Britney bi… Eh, weet je dat zeker?

Op de foto’s van KENZO’s ‘La Collection Memento N°2’-lijn is te zien dat Britney flink aan haar gezicht heeft laten sleutelen. Dankzij een paar nieuwe neus en lippen heeft de zangeres een compleet andere look met lichte Michael Jackson-vibes.

50/50

Of het een slimme keuze van KENZO is om voor Britney te kiezen? Tja… We moeten eerlijk zeggen dat onze aandacht vooral uitgaat naar Britney zelf in plaats van de kleding. Aan de andere kant: de halve wereld heeft het nu over deze campagne.

Kopen, kopen, kopen!

Mocht jouw oog wél gevallen zijn op de nieuwe kleding van het modehuis, dan kun je gelijk je creditcard trekken. De gehele collectie – met onder meer een cropped sweater, denim laarzen en het bloemenpakje – is vanaf nu online én in de winkels te koop.

