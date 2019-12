Bridget over schoonmoeder Rachel Hazes: ‘we houden al van elkaar’

Het lijkt erg goed te gaan tussen tortelduifjes Bridget en André. De twee hebben inmiddels elkaars familie ontmoet, wat een groot succes bleek te zijn.

In RTL Boulevard vertelt de presentatrice over haar ontmoeting met schoonmoeder Rachel Hazes. De twee waren samen bij een concert van André Hazes. “Wat een leuk wijf!”, zegt Bridget over Rachel. “We stonden bij het concert van André en we hebben eigenlijk alleen maar staan dansen, swingen en lachen! We houden zelfs al van elkaar!”