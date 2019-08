Prachtfoto: Bridget Maasland kan zoon eindelijk weer in haar armen sluiten

Bridget Maasland (44) heeft haar zoon flink moeten missen de afgelopen periode. Het jochie was op reis naar het prachtige Californië met zijn vader, maar die vakantie zit er inmiddels op. En dat betekent dat-ie weer herenigd is met zijn moeder.

Van dat heuglijke moment deelt de presentatrice natuurlijk een liefdevolle foto met haar zoon. “Mees is na drie weken vakantie met papa weer thuis!”, schrijft ze erbij, gepaard met een hoop hartjes en heel wat slingers.

Terug van weggeweest

De volgers van de blondine zijn ontzettend blij voor haar. “He’s back! En nu maar knuffelen…”, reageert een fan. Een ander schrijft: “Dat zal heel fijn zijn… lekker vastpakken!”

Net mama

Wat ook niet onbenoemd blijft, is hoe groot Mees al is. “Hij wordt of is eigenlijk al een echte grote kerel”, merkt iemand op. En dat is niet het enige; fans van Bridget vertellen haar ook hoeveel haar zoon op haar lijkt. “Twee druppels water”, schrijft iemand. Waar een ander zich afvraagt of Mees nu op zijn vader of moeder lijkt, reageert een fan vastberaden: “Zijn moeder, hè.”

Mees

In september 2008 werd Bridget Maasland de trotse moeder van Mees Kingston. Een jaar later zetten de presentatrice en de vader van haar kind, Pepijn Padberg, een punt achter hun relatie. De twee waren negen jaar samen.

Dit bericht bekijken op Instagram 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 @mees_kingston is na drie weken vakantie met papa weer thuis Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 23 Aug 2019 om 12:27 (PDT)

