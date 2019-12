Een flinke domper voor Bridget Maasland. Ze heeft de rechtszaak tegen ‘Privé’ verloren. De 45-jarige presentatrice eiste een schadevergoeding van 7.500 euro en een rectificatie van het artikel waarin wordt beweerd dat ze in 2014 ‘een huwelijksnacht beleefde’ met André Hazes (25).

De rechtbank van Amsterdam heeft dit besloten. Privé meldde recent dat de presentatrice en de zanger, sinds vorige maand officieel een stel, het vijf jaar geleden al op de bruiloft van Patty Brard een affaire hadden. Volgens Maasland klopt er niets van de roddel, terwijl hoofdredacteur Evert Santegoeds zich baseert op meerdere bronnen die Hazes en Maasland in innige poses hebben gespot op het showbizzhuwelijk.

Zoen

Maasland gaf wel toe dat er gezoend is op deze avond. “Er is een zoen geweest, misschien zelfs een heftige zoen. We hebben een leuke avond gehad. Maar ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is.” Bridget vond het dan ook erg kwalijk dat “de hele vaderlandse pers het woord huwelijksnacht heeft overgenomen als een wilde seksnacht”.

André en ‘Privé’

André Hazes was onlangs ook verwikkeld in een zaak met het roddelblad, over een foto van zijn driejarige zoontje die het blad groots op de cover had gezet. Die zaak werd een aantal weken geleden opgelost. Waar Santegoeds eerder aangaf dat-ie het “wel vond kunnen”, gaf hij later toch toe dat de redactie heeft ingezien dat er toch “onvoldoende is gerealiseerd welke impact deze foto op betrokkenen heeft”. De hoofdredacteur meldde: “In het kader van een minnelijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is.” Daarmee is de zaak voor André afgehandeld. “Ik ben niet haatdragend.”

