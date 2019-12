Bridget Maasland eist flinke schadevergoeding van ‘Privé’

Donderdagochtend werd bekend dat Bridget Maasland (45) een kort geding heeft aangespannen tegen ‘Privé’. Het entertainmentblad heeft uitspraken gedaan over haar band met André Hazes (25) die volgens de blondine van geen kant kloppen. Het stel was deze morgen aanwezig in de rechtbank in Amsterdam.

Bridget stapte naar de rechter nadat het blad recent schreef dat André en Bridget, die sinds vorige maand samen zijn, al in 2014 het bed hadden gedeeld op de bruiloft van Patty Brard. Dat klopt volgens de presentatrice niet. “Er is een zoen geweest, misschien zelfs een heftige zoen. Maar ik zweer op mijn kind dat er verder niets gebeurd is”, verklaarde Bridget in de rechtbank. Ze eist een schadevergoeding van 7500 euro en rectificatie van het artikel. Op vrijdag 20 december zal de rechter uitspraak doen.

Alles op alles

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds zegt twaalf bronnen te hebben die het koppel hebben gezien, waarvan er drie met naam en toenaam een schriftelijke verklaring hebben gegeven. Zijn advocaat stelt daarom dat een vordering onrechtmatig is. Santegoeds is bereid “om heel ver te gaan” en al zijn bronnen als getuigen op te roepen indien dit nodig is, reageerde hij na afloop.

André en ‘Privé’

Voorafgaand aan de zaak zei André “alle vertrouwen” te hebben dat het goed uitpakt voor Bridget, want ook volgens hem is de claim van Privé niet waar. Zelf was Hazes onlangs ook verwikkeld in een zaak met het roddelblad, over een foto van zijn driejarige zoontje die het blad groots op de cover had gezet. Die zaak werd woensdag opgelost. Waar Santegoeds eerder aangaf dat-ie het “wel vond kunnen”, gaf hij later toch toe dat de redactie heeft ingezien dat er toch “onvoldoende is gerealiseerd welke impact deze foto op betrokkenen heeft”. De hoofdredacteur meldde: “In het kader van een minnelijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is.” Daarmee is de zaak voor André afgehandeld. “Ik ben niet haatdragend.”

Bron & beeld: ANP