Bridget Maasland onthult échte reden van breuk met Bram

Bridget Maasland (43) leek de ware te hebben gevonden in de 28-jarige Bram. Maar vorige maand kwam er tóch een einde aan het sprookje. Het leeftijdverschil bleek uiteindelijk te groot. ‘Heel verdrietig, omdat we super veel van elkaar houden.’

Lees ook: Lief: Bridget Maasland met haar zoon op Instagram

Bram was heel speciaal voor de presentatrice. ‘Het matchte destijds meteen. Soms kon ik na een eerste nacht met iemand denken: wanneer gaat ie weer? Maar dat had ik bij Bram helemaal niet,’ vertelt ze tegenover Beau Monde. Het stel heeft het ‘heel leuk’ gehad samen, maar uiteindelijk bleek de liefde niet genoeg te zijn. ‘We kwamen na verloop van tijd tot de conclusie dat het lastig is als je allebei in een andere levensfase zit. Zo moet Bram nog dertig worden, wat een belangrijke leeftijd is. En ben ik al over die andere belangrijke leeftijd van veertig heen. Ik kan niet stil blijven staan, maar kan ook niet van hem verlangen dat hij een gedeelte van zijn leven overslaat. Dat wil ik niet eens.’

Kinderwens

Het stel wilde voorheen hun liefde bezegelen met een kindje, maar met de breuk valt ook de kinderwens in duigen. Toch is Bridget daar niet heel rouwig om. ‘Hoewel ik vaak riep dat ik graag meer kinderen wilde, dacht ik ook regelmatig: het is misschien wel tijd voor míj. Mees wordt 10, hij is niet meer zo afhankelijk als een klein kind.’

Vrienden

Ondanks dat Bridget en Bram geen setje meer zijn, blijven ze vrienden. ‘Echte liefde is ook dat je elkaar kunt loslaten. Hierdoor kunnen we gelukkig wel als vrienden verder gaan. Wat ook voor Mees – die hem ontzettend graag mag – heel fijn is.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP