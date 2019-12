Bridget Maasland onthult in column waarom ze tóch steeds weer op jongere mannen valt

Bridget Maasland (45) heeft sinds kort een relatie met zanger André Hazes (25) en er is veel te doen om het leeftijdsverschil tussen de twee. Maar André is zéker niet de eerste ‘jonge god’ die Bridget weet te versieren. In haar allerlaatste column voor ‘Vrouw Glossy’ (€) onthult de presentatrice waarom ze denkt dat ze toch steeds weer verliefd wordt op een jongere man (terwijl het vaker fout dan goed afloopt…).

Bridget’s laatste keren

De De Zwakste Schakel-presentatrice, die sinds vorige maand een relatie heeft met de 25-jarige André Hazes, schreef deze week haar laatste column voor Vrouw Glossy en staat daarom stil bij “laatste keren” in haar leven.

Levenslust

Bridget stelt dat mannen die in de twintig zijn zich vaak niet beseffen dat een gebeurtenis hen misschien niet nóg een keer gaat overkomen. “Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren”, aldus de presentatrice, tevens het gezicht van RTL Boulevard.

Jong van geest

“Zij liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt. Ik heb precies hetzelfde. In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels.”

Leeftijdsverschil eerder reden van breuk

Dat Bridget na haar vorige relatie met de veertien jaar jongere Bram Plattel opnieuw is gevallen voor de charmes van een (veel) jongere man, is enigszins opmerkelijk. Zeker na de nieuwe uitspraken over haar ‘mentale leeftijd’. In de zomer van 2018 liet de blondine in een interview weten dat het leeftijdsverschil tussen haar en Bram een rol speelde bij hun breuk. RTL Boulevard liet destijds weten dat hun levens te veel in een andere fase verkeerden om nog verder te gaan met elkaar.

‘Geen jonge mannen meer’

In maart 2017 vertelde Bridget (toen 43) aan NU.nl nog geen relaties meer te willen met veel jongere mannen. “Vanaf 45 jaar vind ik mannen te oud, maar 35 jaar lijkt me mooi. Liefst heeft hij een eigen onderneming en een druk leven, zodat hij niet zo op mij leunt”, aldus de moeder van de 11-jarige Mees.

