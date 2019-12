Bridget Maasland (45) en André Hazes (25) hebben een volgende stap gezet in hun prille relatie. De twee hebben hun spullen gepakt en genieten momenteel van elkaar in Parijs, de stad van de liefde. Van hun eerste tripje deelt de presentatrice een aantal romantische kiekjes.

Op het Instagramaccount van Bridget is een tweetal foto’s met haar nieuwe geliefde verschenen. Bij het eerste kiekje zet de blondine een aantal hartjes en de hashtag #paris; bij het tweede plaatje, dat ze vanochtend deelde, staat: “About last night!”.

Geen Bridget

Het lijkt erop dat André zijn relatie met Bridget nog niet van de daken hoeft te schreeuwen. In zijn Instagram Stories laat de zanger wel zien dat hij in Parijs is, maar Bridget ontbreekt in zijn updates.

Eerste foto samen

Bovenstaande kiekjes zijn overigens niet de eerste foto’s van het kersverse stel. Om de eerste foto van het kersverse koppel te schieten, werd nog net niet gevochten door de paparazzi. Uiteindelijk wist Story-fotograaf Edwin Smulders het stel als eerste vast te leggen, vlak na hun állereerste echte date; een etentje in Amsterdam. Een tijdje later deelde Bridget zelf een foto met haar nieuwe vlam, met daarbij een veelzeggende tekst. “Misschien wordt het niets”, schreef ze bij het kiekje.

Breuk van het jaar

Eerder deze maand kondigde André met veel bombarie aan dat hij zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg had beëindigd. Het was Monique die vervolgens uit de doeken deed dat André verliefd was op een ander. Een dag later bleek die ander niemand minder dan de twintig jaar oudere Bridget te zijn. Amper twee weken nadat de bom barstte, krijgt Monique de volgende klap te verwerken: haar geliefde oma Corrie (‘de koningin’) is op 88-jarige leeftijd overleden. Bij de uitvaart blijkt André uit beelden een van de kistdragers te zijn.

Mediastorm

Het liefdesleven van de twee doet heel wat stof opwaaien in de entertainmentwereld, zeker nadat weekblad Privé een foto van André’s zoontje op de cover plaatste. De zanger klaagde het blad vervolgens aan voor schending van portretrecht. Heleen van Royen haakte hierop in nadat André een aantal foto’s had geplaatst van pakjesavond, dat hij samen met Monique en hun zoontje vierde. Op een kiekje was namelijk te zien hoe het jochie poseerde met twee middelvingers in de lucht, waarop de schrijfster op Twitter schreef: “Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta. Een beetje dom.”

