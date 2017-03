Bridget Maasland: ‘Een relatie is alleen handig omdat je seks kunt hebben wanneer je wilt’

HOOGMOED ~ Overschatting van jezelf en je eigen kunnen, arrogant, trots, hoogmoed komt voor de val

Met Cees Geel heb ik een programma gemaakt waarvoor ik mezelf nog niet goed genoeg vond, Het Land van Maas en Geel. Ik was achteraf te jong om al zo’n latenight­ show te kunnen dragen, maar over het algemeen heb ik een relatief goed zelfbeeld. Toen ik in 2012 van RTL naar SBS ging, was dat bijvoorbeeld een bewuste keuze. De eerste twee jaar dat ik Shownieuws deed, waren ook echt fantastisch. Ik heb de grootste lol ever gehad. Misschien iets te veel, waardoor de kijker zich buitenge­sloten voelde. Het was echt onze huis­ kamer, totdat we teruggingen naar het oude format. Dat was minder losjes, met meer regels waar we ons aan moesten houden. Dat paste niet bij me.

In een keurs­ lijf zitten, is voor mij niet zo’n goed idee, want als iemand zegt‘Jij moet zus of zo’, dan kan het gebeuren dat ik recalcitrant word. Ik ben teruggegaan naar RTL. In mijn contract staat dat ik de komende jaren grote shows ga doen en een eigen programma krijg, dat rondom mij wordt gebouwd. Dat wordt een programma zoals mensen van mij gewend zijn; ik ga geen bestaande show overnemen.Voorlopig speelt dat nog niet en focus ik op mijn werk als lmdeskundige bij RTL Boulevard, iets wat ik écht heel leuk vind.