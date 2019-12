Bridget weet het zeker: André is de man met wie ze oud gaat worden

De hele wereld mag het inmiddels weten: Bridget Maasland en André Hazes zijn stapelverliefd op elkaar. Het is ook geen geheim dat er een flink leeftijdsverschil tussen hen zit, maar Bridget weet het zeker: André is de man met wie ze oud wordt.

Eindelijk de ware gevonden?

De angst om alleen oud te worden, is wel veel aanwezig geweest bij Bridget, zo schrijft ze in de laatste editie van haar column in Vrouw Glossy. “Blijf ik voor altijd die alleenstaande moeder, of is nou eindelijk eens een keer die leuke vent voorbijgekomen met wie ik stokoud ga worden?”, vraagt ze zich af.

Rotsvast vertrouwen

“Die vent is er”, concludeert ze vervolgens (terwijl ze daar een paar weken geleden nog aan twijfelde). Ondanks het prille begin van hun relatie – de twee zijn pas sinds half november een setje – ziet Bridget een toekomst met André helemaal voor zich en kijkt ze meer dan ooit uit naar het nieuwe jaar. “2020 wordt mijn jaar”, schrijft ze overtuigd.

Levenslust

In de column voor Vrouw analyseert Bridget ook haar smaak in mannen. Want waarom valt ze toch steeds weer voor een (soms veel) jonger exemplaar? Ze stelt dat mannen die in de twintig zijn zich vaak niet beseffen dat een gebeurtenis hen misschien niet nóg een keer gaat overkomen. “Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren”, aldus de presentatrice van onder meer RTL Boulevard.

Jong van geest

“Zij liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt. Ik heb precies hetzelfde. In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels.”

Tóch weer een jonge vent?

Toch is het opmerkelijk dat Bridget zoveel vertrouwen heeft haar relatie met de maar liefst twintig jaar jongere André, die de moeder van zijn kind, Monique, half november verliet voor Bridget. Déze uitspraken deed ze immers na het stuklopen van haar vorige relatie met de veertien jaar jongere Bram…

Bron: Libelle | Beeld: ANP