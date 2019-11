Opmerkelijk: André en Bridget zeggen pas een week te daten

Bridget Maasland heeft voor het eerst zelf gereageerd nadat naar buiten is gekomen dat zij en André Hazes “elkaar meer dan gewoon leuk vinden”. In de ‘538 Ochtendshow’ met Frank Dane laat ze weten verliefd te zijn, maar van een relatie is volgens haar nog geen sprake.

‘Ik ben verliefd’

“We hebben het leuk. Maar of het een relatie is, dat weet ik nog niet. Dat moeten we eerst nog uitzoeken”, zegt Bridget (45) over haar nieuwe liefje André (25). “Zo lang zien we elkaar nog niet, dus dat weet ik nog niet. Maar ik ben wel verliefd.” De twee zouden elkaar nog maar “een weekje” zien. “Ik was daarvoor in Italië en hij in Spanje, dus eerder hebben we elkaar niet gezien. En op het concert hadden we contact.”

Nieuwe liefde totale verrassing voor Monique

Zaterdag werd bekend dat de relatie tussen André en zijn ex Monique Westenberg (41) definitief op de klippen is gelopen. Niet André, maar een gebroken Monique kwam niet veel later naar buiten met het verhaal dat André haar diezelfde dag via een appje had laten weten dat er ‘een ander’ in het spel was. “Wie dat is, maakt het alleen maar pijnlijker”, aldus de kersverse ex van de zanger. Volgens André is een nieuwe vrouw op dit punt zijn goed recht, aangezien hij en Monique al een tijd niet meer samen zijn. “De één is hierin sneller doorgegaan dan de ander.” Monique ziet dat duidelijk anders: volgens haar ging het na een ‘rotzomer’ de laatste tijd stukken beter en waren ze weer veel bij elkaar. Pas afgelopen week zouden de twee er definitief een punt achter gezet hebben.

Prille liefde móest wel onthuld worden

Een dag later kwam André met een verklaring waarin hij liet weten dat hij contact heeft met Bridget Maasland. “We onderzoeken of we het leuk vinden samen”, zo stelde hij. Volgens Bridget was het nodig om hun prille liefde op deze manier naar buiten te brengen. “Als je met iemand datet en je bent allebei bekend, dan kan dat uitkomen terwijl ex-partners dat niet weten op voorhand. We wilden het vertellen voordat het via verhalen of foto’s naar buiten zou komen.”

Een week… Klopt dat wel?

Ook hameren de twee erop dat ze het goed willen aanpakken, omdat er kinderen in het spel zijn. Dat klinkt als een verstandig plan, maar aan de uitvoering ervan valt te twijfelen. Het leven van zowel Bridget’s zoon Mees (11) als André Jr. (3) staat ongetwijfeld op z’n kop nu. Laat je dat gebeuren voor iemand met wie je het ‘pas een week’ leuk hebt? Iemand met wie je nog in de ‘uitzoek-fase’ bent? Ook enkele inmiddels verwijderde foto’s op social media doen vermoeden dat ‘de week’ waar de zanger en presentatrice het over hebben al iets langer duurt dan de gebruikelijke zeven dagen.

Reacties voor beide ‘kampen’

De bekendmaking van de nieuwe liefde kwam beiden op felle kritiek te staan op sociale media, iets waar Bridget enorm van baalt. “Er is heel heftig en overdreven op gereageerd. Belachelijk, waar bemoei je je mee.” En waar Bridget “het smerige, etterende randje van social media” (aldus collega Luuk Ikink) over zich heen kreeg, is Monique overladen met steunbetuigingen van BN’ers.

De ketting

De foto van Bridget en haar André-ketting (waarop Monique nog reageerde met “Haha, goed kettinkje”) is verwijderd, maar er zijn meerdere foto’s met (met de kennis van nu) opvallende Hazes-verwijzingen:

Songteksten

Bij een andere, eveneens verwijderde foto – een selfie met dezelfde pet als op bovenstaande foto – schreef Bridget in het bijschrift: “‘Een beetje verliefd’ 🎶op mijn nieuwe pet”. En zien we hieronder tóch die ketting nog steeds om haar nek hangen, maar dan met het naamplaatje buiten beeld? Bridget is op Instagram immers steevast met maar één gouden ketting (die lange) om te zien:

Dit bericht bekijken op Instagram Nieuwe ronde, nieuwe kansen! @rtlboulevard @justfrankyjewellery @meltingpotamsterdam Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 6 Nov 2019 om 12:27 (PST)

André’s reactie op alle ophef:

Zonder er teveel woorden aan vuil te maken, deelde Monique gisteren nóg een reactie op al het nieuws:

Dit bericht bekijken op Instagram Positive energy 🍂🍄🍁🍃 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 10 Nov 2019 om 1:27 (PST)

Bron: ANP, 538, Instagram, RTL Boulevard | Beeld: ANP