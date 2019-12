Nadat André Hazes (25) dreigde met een aanklacht tegen ‘Privé’, haalt nu ook zijn nieuwe vlam uit naar het roddelblad. Bridget Maasland (45) sleept het tijdschrift voor de rechter omdat het uitspraken heeft gedaan die volgens de presentatrice niet kloppen.

In RTL Boulevard vertelt Peter R. de Vries, die Bridget voor de rechter vertegenwoordigt, dat de blondine valt over uitspraken die Privé onlangs heeft gedaan. Volgens het blad zou ze in 2014 tijdens het huwelijksfeest van Patty Brard al het bed hebben gedeeld met André, maar daar klopt volgens Maasland niets van. Het kort geding dient donderdagochtend.

Reputatie Bridget

Ook zijn er volgens de misdaadverslaggever veel mensen die kunnen getuigen dat de claim van het entertainmentblad niet waar is. De reputatie van zijn cliënt zou zijn aangetast. “Je kan niet zeggen: je weet wel hoe het werkt omdat je een BN’er bent en dus moet je je dit soort dingen maar laten welgevallen”, zei hij in de uitzending.

Steun van nieuwe vriend

André is donderdagochtend met zijn vriendin meegekomen naar de rechtbank in Amsterdam, om Bridget bij te staan. “Ik steun haar altijd”, aldus de zanger. Ook hij stelt dat de claim van Privé onjuist is en zegt dan ook “alle vertrouwen” te hebben in de zaak.

Cover ‘Privé’

Zelf was Hazes eerder ook al verwikkeld in een zaak met het roddelblad, over een foto van zijn driejarige zoontje die het blad groots op de cover had gezet. Die zaak werd woensdag opgelost. Waar Santegoeds eerder aangaf dat-ie het “wel vond kunnen”, gaf hij later toch toe dat de redactie heeft ingezien dat er toch “onvoldoende is gerealiseerd welke impact deze foto op betrokkenen heeft”. De hoofdredacteur meldde: “In het kader van een minnelijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is.” Daarmee is de zaak voor André afgehandeld. “Ik ben niet haatdragend.”

‘Een beetje dom’

Heleen van Royen haalde vorige week de cover van Privé nog aan nadat André een aantal foto’s had gedeeld van de sinterklaasviering. Op één van de foto’s was namelijk te zien hoe zijn zoon poseerde met de andere aanwezige kinderen, Sinterklaas en z’n pieten. Er werden tongen uitgestoken en gekke bekken getrokken, en André jr. maakte zijn pose af met twee middelvingers in de lucht. “Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta”, reageerde de schrijfster op Twitter. “Een beetje dom.”

Bron & beeld: ANP