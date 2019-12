Zóveel kost het beroemde Londense film-stulpje van ‘Bridget Jones’

De ietwat onhandige Bridget Jones (Renée Zellweger) maakte in de films de ene na de andere blunder, maar één ding had ze wel goed voor elkaar: ze woonde in een knus appartement in hartje Londen.

Wonen op een A-locatie

Maar hoeveel zou het kosten om het appartement van Bridget Jones in Bridget Jones’s Diary te kopen? Het gezellige appartement bevindt zich nog altijd boven The Globe Tavern, een café op de hoek van Bedale Street, en ligt op een steenworp afstand van de populaire Borough Market. Bovendien is het slechts twee minuten lopen van de beroemde London Bridge.

Flink bedrag

Het beroemde appartement heeft één slaapkamer en ligt in het hartje van Londen, pal naast de metro. Een ideale plek dus om te wonen, maar hoeveel zou je voor deze woning moeten betalen? Het appartement staat momenteel niet te koop, maar mocht de flat vandaag nog op de markt gaan, dan zou het 1.438.757 pond (omgerekend een luttele 1.688.410 euro) kosten.

Komt er ooit een vierde film?

De derde Bridget Jones’ film eindigde in 2016 met een bruiloft en een baby. Dan is het ‘en ze leefden nog lang en gelukkig-principe’ meestal wel van toepassing, maar toch lijkt een vierde deel nog niet uitgesloten. Niemand minder dan ‘Bridget’ zelf zou niets liever willen dan de rol van de onhandige, charmante Britse nog een keer mogen spelen. Dat vertelde de 50-jarige actrice eerder aan de Britse krant The Sun.

Dol op de rol

Of er voor Bridget nog iets te beleven valt nu ze én moeder én getrouwd is, weet Renee wel zeker. “Dat is juist een heerlijke fase in haar leven. Het is Bridget, dus er zal altijd wel weer drama zijn. Ze is zo volmaakt imperfect.” En dat blijkt niet alleen de reden waarom Bridget zo ongekend populair is, maar ook de reden waarom Renee zo dol is op de rol. “Ik hoop echt dat ik Bridget nog een keer mag spelen. Ik hou van haar, je kunt zo met haar lachen.”

