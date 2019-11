Bridget deelt eerste foto met André: ‘Misschien wordt het niets’

Bridget Maasland heeft voor het eerst een foto van haar nieuwe liefde André Hazes op Instagram gezet. De tekst daarbij is behoorlijk veelzeggend.

‘Misschien wordt het niets’

“Misschien wordt het niets. Maar uitzoeken of het wel werkt, wordt misschien wel het beste avontuur ooit”, schrijft de presentatrice in het Engels bij het plaatje. Ze plaatste er verder twee hartjes bij. Duidelijk is dat de presentatrice zich volledig wil geven in haar nieuwe relatie en zich niets aantrekt van alle kritiek.

De eerste foto samen

Tot nu toe deelden Bridget en André nog geen foto’s van elkaar op social media. Wel verscheen Bridget in enkele Instagram Stories van André toen ze samen genoten van een concert. Om de eerste foto van het kersverse koppel te schieten, werd nog net niet gevochten door de paparazzi. Uiteindelijk wist Story-fotograaf Edwin Smulders het stel als eerste vast te leggen, vlak na hun állereerste echte date; een etentje in Amsterdam.

Breuk van het jaar

Eerder deze maand kondigde André met veel bombarie aan dat hij zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg had beëindigd. Het was Monique die vervolgens uit de doeken deed dat André verliefd was op een ander. Een dag later bleek die ander niemand minder dan de twintig jaar oudere Bridget te zijn. Amper twee weken nadat de bom barstte, krijgt Monique de volgende klap te verwerken: haar geliefde oma Corrie (‘de koningin’) is op 88-jarige leeftijd overleden.

Mediastorm

Het liefdesleven van de twee doet heel wat stof opwaaien in de entertainmentwereld, zeker nadat weekblad Privé een foto van André’s zoontje op de cover plaatste. De zanger klaagde het blad vervolgens aan voor schending van portretrecht. André ontvluchtte vorige week het mediacircus in Nederland en vertrok met vriend Jarno naar New York. En daar lijkt hij een heuse liefdestattoo voor Bridget te hebben laten zetten.

