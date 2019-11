Woede om nieuwe drama-cover van ‘Privé’ met zoontje André en Monique

Op woensdag liggen de tijdschriftenrekken in de winkel vol verse blaadjes. Op het ‘roddelplankje’ in het schap lichten veel covers deze week één en hetzelfde item uit: de breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg, én André’s nieuwe liefde, Bridget Maasland. Dat was te verwachten, maar de door Privé gekozen voorkant schiet velen in het verkeerde keelgat.

‘Hoe leg je hem dit uit?’

Op de nieuwe editie van het roddelblad prijkt níet André, níet Monique en níet Bridget groots op de cover, maar de kleine, nét drie jaar oud geworden André Jr. Daaronder valt in koeienletters te lezen: “Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?”. Van de hoofdrolspelers in dé showbizzrel van het jaar staan er kleine foto’s omheen. “Zo brutaal”, staat er bij de foto van Bridget met haar André-ketting. “Zo vernederd”, bij een oudere selfie van Monique en André. Bij een foto van de zanger en zijn nieuwe vlam staat: “Wie verleidde wie?”.

‘Schoften’

Onder andere RTL-presentator Paul de Leeuw is verbolgen over de coverkeuze van Privé. Paul spreekt op Instagram schande van het blad én het hele (uit de hand gelopen?) mediacircus rondom André Hazes, zijn ex Monique én Bridget. “Schoften!” – de presentator heeft er geen andere woorden voor…

‘Dit gaat te ver’

Vermoedelijk valt Paul voornamelijk over de foto en het bijschrift van André Jr. En hij is niet de enige: hij krijgt veel bijval van zijn volgers. Een greep uit de reacties: “Woww dat gaat echt ver…”, “Misselijkmakend!”, “Kan hier zo boos om worden”, “Hoe mensonterend kun je zijn?”, “Dit gaat inderdaad heel ver, laat die kleine jongen met rust”, “Schandalig” en “Om te kotsen”.

Waar ligt de grens?

Maar niet iedereen begrijpt de woede. Want André en Monique “zetten hun kind ook in voor reclames en verdienen daar aan”. En ze kiezen er ook zelf voor om hun kind op sociale media vol in de schijnwerpers te zetten. Da’s natuurlijk allemaal waar, maar dat is wel een keuze van de ouders zelf. Met hun cover maakt Privé kleine André, die niet gevraagd heeft om een publieke scheiding van zijn ouders – of überhaupt een leven in de spotlights, gezicht van de hele rel. Waar ligt de grens?

Schaamteloze André, stoere Monique

Nadat het nieuws bekend werd, schuwden André en Bridget de camera’s niet. Ze gingen maandag in het centrum van Amsterdam luxe uit eten, om daarna bij Bridget in de hoofdstad te overnachten – overal gevolgd door camera’s. In André’s Instagram Stories is te zien dat André en Bridget gisteren genoten van een concert. Wel spendeert André vandaag tijd met zijn zoontje, zo laat hij met een nieuwe foto zien. Ondertussen werd verwacht dat Monique als ‘verlaten vrouw’ wellicht thuis met dichte gordijnen zou wachten tot de mediastorm gaat liggen, maar sterk als ze is, verscheen ze dinsdag gewoon op een BN’er-feest vol camera’s. Wauw, woman. Indrukwekkend sterk.

