Schrijfster Bregje Hofstede: ‘Elk liefdesverhaal draait om bedrog’

Hun huwelijk was voorbestemd, prachtig en intens. En toch liep Bregje Hofstede (30) midden in de nacht weg bij haar man. Daarover schreef ze het boek Drift. ‘Ik moest wel. Het is het ingrijpendste wat ik in mijn leven heb meegemaakt.’

Zowel vastberaden als verlegen loopt ze het café in. Prachtige blauwe ogen, zwarte spijkerbroek, leren jas. Of we ook buiten kunnen zitten, want die laatste zonnestralen voelen zo goed. En ze heeft net een halfjaar min of meer binnen gezeten, dus elke minuut buiten is meegenomen. In dat halfjaar schreef ze haar nieuwe roman Drift. Een boek dat begint met een scène uit haar eigen leven: de winternacht waarin ze met een rugzak vol dagboeken wegliep uit het huwelijk met haar jeugdliefde. Dat het boek er moest komen, bewijst het moordende tempo waarin het er kwam. De laatste pagina’s schreef ze terwijl ze koortsig en ziek was. Daarna ging ze naar haar beste vriendin Clara, die in Zweden woont. ‘Dat was precies wat ik nodig had. We hebben alleen maar gewandeld, vuurtjes gestookt, appels geplukt, taart gebakken; het was een week lang afkicken van het schrijven.’

Wat maakte het schrijven zo zwaar?

‘Het is een verhaal dat ik lang niet heb willen opschrijven. Het was te persoonlijk, kwam te dichtbij. Bovendien is het iets wat niet alleen mij raakt, maar ook de levens om me heen. Zowel die grote liefde als de breuk is het ingrijpendste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Toen ik uiteindelijk ging schrijven, rakelde het van alles wat op, dat was gewoon heel pittig. Ik dacht dat ik het had verwerkt, maar ergens zat dat verdriet er blijkbaar nog.’

Wat vond die grote liefde zelf er eigenlijk zelf van dat jij over hem ging schrijven?

‘Hij weet dat ik dit boek heb geschreven. En ook dat ik een aantal dingen uit ons leven heb gebruikt. Verder wil ik het liever niet over hem hebben. Vooral ook omdat maar een klein deel waargebeurd is, de rest is fictie. Het boek gaat ook niet over hem, maar over hoe overweldigend een eerste liefde is. En hoe elk liefdesverhaal draait om bedrog. Dat merkte ik ook toen ik mijn eigen verhaal ging fictionaliseren. Als je samen bent, vertel je elkaar als geliefden wel honderd keer hoe, bijvoorbeeld, jullie eerste ontmoeting was. En dat verhaal wordt steeds mooier en sprookjesachtiger: dat het voorbestemd was, hoe bijzonder dat moment was, wat je zei, wat je dacht. Ik denk dat we de kracht van verhalen niet moeten onderschatten. Kijk hoe makkelijk een valsnieuwsverhaal kan aanslaan als het ergens een snaar raakt. Dat zit dus ook heel erg in de verhalen die je over jezelf vertelt, ze worden mooier naar mate je ze vaker vertelt. En zijn ze dan nog waar of houd je jezelf voor de gek? En wat als je het gevoel hebt dat je je aan je verhaal moet houden, ook al is het ver van je afgedwaald? Juist vanwege het aandeel dat fictie speelt in de verhalen die je over jezelf vertelt, heb ik de hoofdpersoon in mijn boek Bregje genoemd.’

Is jouw nieuwe vriend daar ook bang voor, dat jullie leven een boek wordt?

‘Hij maakt er weleens grappen over. Maar we zijn tweeënhalf jaar samen en als je het fijn hebt, denk je daar, gelukkig, niet veel over na. Bovendien is mijn vriend niet zo bang voor boeken, hij is uitgever. Met dit boek heeft hij intensief meegeleefd. In het begin wilde ik het helemaal voor mezelf houden, maar op een gegeven moment heb ik het hem toch laten lezen. Wat ik niet had verwacht, was dat het een bevrijding was om het met hem over mijn boek te kunnen hebben. En het geeft grappig genoeg gekke echo’s in het verhaal waar wij in zitten. Hoe verhoudt hij zich tot wat er is gebeurd en wat betekent dat voor ons? Dat vond ik ook wel spannend. Wat ik schrijf, kan zijn blik op mij veranderen. Het boek strekt zich op die manier ook uit naar mijn toekomst.’

