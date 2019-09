Brecht van Hulten stopt na negen jaar bij het programma Kassa

Brecht van Hulten stopt als presentatrice van het consumentenprogramma Kassa. Eind december zal ze voor het laatst te zien zijn.

Van Hulten ging in 2011 bij het programma aan de slag en volgde destijds Felix Meurders op. Na negen jaar vindt ze het tijd voor iets nieuws. ‘Ik heb het erg naar m’n zin gehad bij Kassa, maar je bent wel altijd bezig met wat er mis is, wat niet deugt. Er zijn zoveel mooie dingen in het leven waar ik in geïnteresseerd ben’, zegt de 49-jarige presentatrice tegen het AD. Ze heeft meerdere programma-ideeën, maar kijkt ook verder dan televisie. ‘Stiekem heb ik ook al mijn hele leven het theater in gewild, of misschien komt er wel een boek. Ik heb meerdere pannetjes op het vuur.’

Scherpe vragen

De omroep roemt de werkwijze van Van Hulten, die vaak ‘de degens kruiste met directeuren en woordvoerders van grote, kapitaalkrachtige bedrijven’. ‘Maar Brecht was altijd op de hoogte, niet bang om scherpe vragen te stellen en de verbinding tussen de studio en het kijkerspubliek te leggen’, laat mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA weten in een verklaring.

Wie Brecht gaat opvolgen bij Kassa wordt later bekendgemaakt.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders