Breaking: zwangere Kate Middleton opgenomen in het ziekenhuis

Kate Middleton is vanmorgen opgenomen in het ziekenhuis, heeft Kensington Palace zojuist bekendgemaakt. De zwangere echtgenote van prins William zou zijn begonnen aan de bevalling van hun derde kind.

Lees ook

Zo nauw is de band tussen Meghan Markle en Kate Middleton écht

De hertogin van Cambridge is eind april uitgerekend, maar een exacte datum is nooit gegeven. De pers staat al enkele dagen opgesteld bij het St. Mary’s Hospital in Londen. Middleton is met de auto naar het ziekenhuis gebracht en haar echtgenoot is bij haar. Verdere informatie geeft Kensington Palace nog niet.

Het derde kind van het kroonprinselijk paar wordt vijfde in de Britse lijn van troonsopvolging. Indien koningin Elizabeth (91) overlijdt, wordt zij opgevolgd door prins Charles (69), daarna volgen kroonprinsen William (35) en George (4). Prinses Charlotte (2) is vierde in de lijn.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018