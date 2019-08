Nachtmerrie: woonwagen vader Monique Westenberg volledig afgebrand

Bij een grote brand op industrieterrein De Spaanse Polder in Rotterdam is de woonwagen van Matthieu Westenberg en zijn vrouw Maria, de vader van Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de familie aan ‘Shownieuws’. De brandweer wil hier niks over zeggen.

Gigantische brand

De brandweer in Rotterdam is afgelopen nacht met groot materieel uitgerukt voor de brand. De rook was tot in de verre omgeving te zien. De brandweer zette een hoogwerker en een groot aantal bluswagens in.

Familievloek?

De brand is vermoedelijk ontstaan bij de woonwagen van Westenberg. In de zomer van 2015 brandde ook al strandtent ‘Het Zonnetje’ van de familie Westenberg af.

Zorgeloze vakantie wordt nachtmerrie

De heer des huizes was tijdens de brand gelukkig niet thuis, maar samen met zijn familie op vakantie. Ook André en Monique zijn momenteel op vakantie.

