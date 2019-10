Zó lief: ‘opa’ Bram Moszkowicz knuffelt met pasgeboren kleindochter

In september is voormalig strafadvocaat Bram Moszkowicz voor de eerste keer opa geworden. Zijn zoon Nathan deelt nu op Instagram de allereerste foto van Bram met z’n kleindochter Neviah.

Kusjes van opa

“Alles”, schrijft zoon Nathan bij het mooie plaatje van de trotse grootvader met z’n pasgeboren kleinkind. Op de foto geeft Bram Neviah – wat een wolk van een kindje trouwens! – een kus op haar hoofdje.

Onvoorwaardelijke liefde

Vlak na de geboorte eind september plaatste Nathan al een (ietwat aparte) foto van zichzelf en z’n kleine meisje Neviah (en z’n laptop…?) op Instagram. Bij de foto schreef hij: “Welkom op deze wereld, lief meisje genaamd Neviah Moszkowicz (נביאה). De liefde die ik voor jou voel is onbeschrijfelijk, ongekend en onvoorwaardelijk.”

Andere carrière

Bram is vader van twee zoons en een dochter: Nathan, Micah en Chaya. Nathan is de eerste van hen die een kindje heeft gekregen. Nathan is niet in de voetsporen van zijn vader getreden. In plaats van advocaat, is hij manager van allerlei Nederlandse artiesten. Zo is Nathan onder andere verantwoordelijk voor de successen van rapper Lil’ Kleine en acteurs Géza Weisz en Manuel Broekman. Zijn vriendin Nadeche is model en modeblogger.

Bron: Libelle | Beeld: ANP