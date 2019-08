Helemaal jaren ’80 (en onherkenbaar): Bradley Cooper gespot met nieuwe look

Bradley Cooper is de celebrity crush van menig vrouw. Maar de knappe acteur heeft een metamorfose ondergaan waar niet iedereen over te spreken is…

Net ff anders

Met zijn nonchalant gestylede lokken, blauwe ogen om in te verdrinken en sexy stoppelbaardje vallen we als een blok voor de Amerikaan, maar… zo ziet de A Star Is Born-ster er tegenwoordig dus niet meer uit.

Voor wat hoort wat

De acteur heeft de schaar in zijn lange lokken gezet en schoor zijn baard volledig af. Om de boel te compenseren, liet hij er een bijzonder aanwezige snor voor terug groeien. Zo’n exemplaar dat voorbijkomt in zo’n beetje iedere 80’s-film. Groot, groter, grootst. Bezem-formaat.

Film

Geen fan van z’n nieuwe look? Er is nog hoop dat de snor binnenkort het veld weer moet ruimen. De snor zou namelijk te maken hebben met een nieuwe rol in de film Nightmare Alley. Zien we de ‘oude’ Bradley na de opnames weer terug?

Ma cosa sta succedendo a Bradley Cooper? Sono sotto shock! pic.twitter.com/FqpyLgFe2U — ℓυιgι (@Deliriously_) August 28, 2019

On passe un dimanche tranquille et soudain Bradley Cooper a une moustache 🤔 pic.twitter.com/I1CdQVwkRa — Taylor (@MmeB_) August 25, 2019

Bron: Twitter | Beeld: ANP