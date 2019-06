Toch meer aan de hand met Gaga? ‘Huwelijk Bradley Cooper en Irina Shayk wankelt’

Het zou niet goed meer gaan tussen Bradley Cooper en Irina Shayk. Volgens The Mirror heeft het model haar koffers gepakt en hun huis in Los Angeles verlaten. Ze zou hun twee-jarige dochtertje Lea De Seine meegenomen hebben.

‘Al tijden niet goed’

“Hun relatie is de afgelopen maanden behoorlijk gaan wankelen. Daarom dacht Irina dat het beter was dat ze afstand van elkaar zouden nemen. Maar of dat de oplossing tot verzoening is, valt nog maar te bezien, want het gaat al tijden niet goed meer”, aldus een bron.

Lady Gaga

Eerder dit jaar gingen stevige geruchten dat Bradley en Lady Gaga wellicht meer met elkaar deelden dan alleen vriendschap. Samen speelden ze de hoofdrol in de immens succesvolle film A Star Is Born, waarin hun chemie nog net letterlijk van het scherm spat. Tijdens de opnames zou het duo heel erg close zijn geworden.

Lees ook

Lady Gaga verbreekt verloving: zijn Bradley Cooper en zij dan écht verliefd?

Verklaring

Hun optreden tijdens de Oscaruitreiking werd door sommigen zelfs als ‘ongemakkelijk’ bestempeld, omdat de twee heel erg intiem waren terwijl Irina toekeek vanaf de eerste rij. Gaga reageerde daarop via dat sociale media: “Ja, mensen zagen inderdaad liefde. Want als je een liefdesliedje zingt, is dat het gevoel dat je bij mensen wilt overbrengen. Dat is alles.”

Alleen op de rode loper

Tijdens ‘award season’ verschenen Bradley en Irina nog wel samen op rode lopers, maar tijdens het prestigieuze MET Gala begin mei stond Irina, in tegenstelling tot dat jaar ervoor, alleen te poseren voor de tientallen fotografen.

Dit bericht bekijken op Instagram #LookWhatIFound #AStarIsBorn Een bericht gedeeld door Lady Gaga (@ladygaga) op 8 Okt 2018 om 8:19 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP