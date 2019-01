‘Brad Pitt is weer van de markt, maar Angelina vindt zijn nieuwe liefde hélemaal niets’

Twee jaar na het uit elkaar gaan van powercouple Brangelina, lijkt het erop dat Brad Pitt opnieuw aan het daten is geslagen. Volgens The Sun gaat het niet om zomaar iemand: Pitt zou een relatie zijn begonnen met deze bekende en oscarwinnende actrice.

Lees ook

Brad Pitt geeft eerste interview sinds scheiding: ‘Ik had een alcoholprobleem’

Bradlize?

Niemand minder dan Charlize Theron zou de gelukkige zijn. Volgens bronnen werden ze aan elkaar voorgesteld door de ex-verloofde van Theron, acteur Sean Penn. Tijdens een vertoning van de film Roma zou het nieuwe stel erg verliefd hebben geleken. Bronnen zeggen dat de twee begonnen te daten rond kerst. Ze hebben allebei kinderen, maar hebben hun nieuwe partner nog niet aan hun kroost voorgesteld.

Minder blij

De nieuwbakken ‘relatie’ tussen Brad Pitt en Charlize Theron valt volgens Radar Online echter niet in goede aarde bij Angelina Jolie. De ex van Brad en Charlize zouden al jaren op slechte voet met elkaar zijn. Dit zou te maken hebben met een aantal filmrollen waarvoor beide actrices in de race waren en waarbij ze dus met elkaar moesten concurreren.

Terug naar Jenn?

Eerder werd gefluisterd dat Pitt opnieuw zou daten met zijn ex-vrouw Jennifer Aniston, die sinds enige tijd ook weer vrijgezel is. Dat werd uiteindelijk door de acteur ontkend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP