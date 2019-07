Bracha van Doesburgh (37) probeert sinds de komst van dochter Sophia (6) en tweeling Kees en Boris (4) alle ballen in de lucht te houden. Ze wil bij haar kinderen zijn, maar óók werken. “Het is een continue tweestrijd.”

Ontwapenend. Zo is Bracha van Doesburgh het beste te omschrijven. Ze is inmiddels 37 en moeder van drie kinderen, maar je zou haar met gemak tien jaar jonger geven. Enigszins gehaast en in een sportieve jeans komt ze binnen. “Sorry, drukke dag. As usual.” Ze oogt lief. Een beetje kwetsbaar zelfs. Vol energie begint ze te vertellen over haar reis naar Ghana die ze onlangs heeft gemaakt als ambassadeur van Edukans. Ze zet zich al 6 jaar lang voor de stichting in, maar omdat haar kinderen nog klein waren, wilde ze eerder niet weg. “Het was een indrukwekkende ervaring,” zegt ze. “Behalve dat deze kinderen via Edukans leren lezen en schrijven krijgen ze bijvoorbeeld ook seksuele voorlichting. Dat is iets dat in de Ghanese cultuur niet vanzelfsprekend is.”

Is het stressvol om de lat zo hoog te leggen voor jezelf?

“Soms wel, ja. En dat terwijl de combinatie werk-privé eigenlijk heel goed gaat. Als ik kijk naar de afgelopen periode dan hebben Daan (acteur Daan Schuurmans, red.) en ik alles goed kunnen combineren. Het blijft lastig, omdat je er aan de ene kant thuis voor de kinderen wilt zijn en aan de andere kant ook wilt werken. Dus je zit de hele tijd in een tweestrijd. Ik doe daarom alleen projecten die ik écht heel graag wil doen qua werk. Tot nu toe hebben Daan en ik om en om kunnen werken. Dat is fijn, want dan is er altijd iemand thuis bij de kinderen. Vorig jaar hebben we echter veel samen gewerkt, tegelijkertijd. Aan het einde van het jaar dacht ik: dat moet anders. Het is dus steeds een afweging die we maken.”

Na de zomer starten de opnames voor het tweede seizoen van Oogappels. In deze serie speel je de rol van Fabie, een alleenstaande moeder van twee pubers die tegen overspannenheid aan zit. Herkenbaar?

“In die rol kan ik me wel vinden, haha. Nee hoor, dat is een grapje. Zoveel stress ervaar ik nu ook weer niet. Neemt niet weg dat de puberteit me best ingewikkeld lijkt. Opvoeden is zo verdomde lastig, zeker als er ‘grotere’ problemen gaan spelen en kinderen steeds meer hun eigen mening gaan krijgen. Elke ouder doet het op zijn eigen manier, met de beste intenties. Dat zie je ook terug in de serie. Onze kinderen slapen bijvoorbeeld slecht en daardoor hebben Daan (acteur Daan Schuurmans, red.) en ik al 4 jaar chronisch slaapgebrek. Ik merk dat ik daardoor mijn geduld wat sneller verlies. Elke keer neem ik me voor: rustig blijven. Maar ja, ik ben ook maar een mens.”

Hoe houden Daan en jij het een beetje gezellig?

“Wat ik heel fijn vind is dat we er ons bewust van zijn dat we in een bepaalde levensfase zitten. We maken daarom ook echt tijd voor elkaar. Elke week gaan we samen een avondje weg: een hapje eten of naar de bioscoop. Ik merk dat het dan tussen ons meteen weer is zoals vroeger, voordat de kinderen er waren. Het bewust tijd maken voor elkaar doet onze relatie goed. Wat ook werkt is om onze telefoons in het weekend weg te leggen. Onze dochter ergert zich kapot als we aan het bellen of mailen zijn. ‘Die stomme telefoon!’ roept ze dan. We hebben nu de afspraak dat we onze telefoons in het weekend boven laten. Je merkt meteen dat het werkt. De kinderen zijn blij dat je de volledige aandacht voor ze hebt en zelf raak je minder gefrustreerd omdat én een interview lezen én boterhammen smeren én een huilend kind troosten tegelijkertijd vaak niet lukt. Door volledige aandacht te hebben voor elkaar, ben je op die momenten ook écht samen. Maar natuurlijk zijn Daan en ik ook weleens op elkaar aan het vitten. Dat heeft dan met de situatie te maken. Ik denk dat het belangrijk is dat dat ook moet kunnen. Omdat dat bij niemand anders kan. Hij begrijpt immers als geen ander waar we doorheen gaan.”

