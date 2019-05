Boxtel heeft eerste ‘Duncan-baby’

De eerste ‘Duncan-baby’ is geboren! Nieuwbakken ouders Janske en Martijn van Dinther uit Boxtel besloten na de winst van Duncan Laurence hun pasgeborene te dopen tot Hank Duncan Lucas van Dinther. “Nadat bekend werd dat Duncan had gewonnen, hebben we snel zijn naam toegevoegd.”

“We kijken ieder jaar”, vertelt Martijn. “En het valt toevallig zo samen. We hadden het er de afgelopen dagen over. Eerst als grapje, maar het klinkt ook cool. Dus nadat bekend werd dat Duncan had gewonnen, hebben we snel zijn naam toegevoegd.”

Een echte Song-festival baby

De vliezen van de moeder braken tijdens de eerste halve finale. Vervolgens werd het jongetje op de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival geboren. Een echte Songfestival-baby dus!

Duncan for president

Mocht je allemaal gemist hebben, Duncan Laurence sleepte namens Nederland voor het eerst in 44 jaar (!) de felbegeerde Songfestival-titel in de wacht met het magische nummer Arcade.

Gisterenmiddag kwam de 25-jarige singer-songwriter aan op Schiphol en werd hij verwelkomt door honderden fans. Later die dag werd hij verwacht bij Pauw, die vanwege de Nederlandse overwinning op het Eurovisiesongfestival een extra uitzending op zondagavond had ingelast. In de show kreeg Duncan Laurence een award voor zijn nummer Arcade, dat platina is. Maar de winnaar zelf had ook nog een verrassing in petto voor al zijn fans.

Zo zong hij een prachtige, akoestische versie van Arcade. Kippenvel!

P.S. de gemeente Hellevoetsluis gaat Duncan huldigen, al is nog niet bekend wanneer en hoe. Stay tuned!

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: ANP