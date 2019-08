De ‘boobies’ van Eva Jinek zorgen opnieuw voor afleiding in talkshow

Tijdens de uitzending van Jinek stroomden er talloze reacties binnen op Twitter. Niet de gasten of de gespreksonderwerpen, maar het diepe decolleté van de presentatrice kreeg – niet voor de eerste keer – alle aandacht.

‘Diepe’ gesprekken

Eva droeg een T-shirt met een colbertje eroverheen. Klinkt allemaal heel normaal en netjes, maar de v-hals was volgens meerdere kijkers nogal diep uitgesneden. Veel kijkers konden zich daardoor niet zo goed concentreren op de besproken onderwerpen en lieten dit maar al te graag weten op social media.

#Jinek Dear Eva, I love your cleavage ! Ratings will go sky high ! @JinekLive — Charles Bolt (@Veelgedoe) August 12, 2019

We moeten minder vlees eten van Eva #jinek maar zij daagt de mensen wel uit om kannibaal te worden. Haar boobies komen er haast uit. — Nelom2020 (@nelom2020) August 12, 2019

Niet zo zeiken

Er waren trouwens ook genoeg mensen die Eva’s outfit juist wel konden waarderen. Volgens hen moeten die ‘jankerds’ niet zo zeiken en zijn de negatieve berichten ‘bewijs van de vertrutting’ van Nederland.

Doe niet zo truttig mensen. Eva heeft een prachtig decolleté. #Jinek — Harma de vrieze (@de_harma) August 12, 2019

Zo te lezen hebben een heleboel tweeps nog nooit een decolleté gezien. #Eva #Jinek — Mayra (@M062020) August 12, 2019

Al die opmerkingen over de outfit van Eva #Jinek vanavond, bewijs van de vertrutting. Ik vind dat ze er mooi uitziet, prachtig blazertje. — Esther Voet (@Esther_Voet) August 12, 2019

Tjezus zeg…wat ligt iedereen toch te zeiken over de decolleté van Eva? Gaan we daar nu ook over vallen? (wink,wink) volgende keer maar presenteren in een coltrui, stelletje jankerds. #jinek — geert. ♍ (@velcrofly69) August 12, 2019

Haha niet persé applaus vd decolleté, maar zo denigrerend hoeft niet. Nare opmerkingen ook van veel vrouwen. #eva #jinek — Mayra (@M062020) August 12, 2019

Eva Jinek deelt een zeldzame foto van haar vriend

Niet de eerste keer

Eva Jinek en haar borsten stonden eerder al (ongewild) in de schijnwerpers. In 2008 werd ze in één klap bekend toen een filmpje uitlekte waarop te zien was hoe de toen nog nieuwslezeres aan haar decolleté frunnikte voor een uitzending van het NOS journaal. Voor draaiende camera’s worstelde ze met de vraag of ze nu een knoopje meer of minder van haar blouse moet opendoen, waarna ze krijsend haar moeder imiteerde: ‘Ik zie je borsten!’. Amper een seconde later begint het journaal.

Televizier-plezier

Overigens is er ook goed nieuws van Eva vandaag. Haar talkshow Jinek heeft een wildcard-nominatie gekregen voor de Gouden Televizier-Ring 2019. Andere wildcards waren er voor All Together Now (RTL 4), De slimste mens (KRO-NCRV), Even tot hier (BNNVARA) en Oogappels (BNNVARA). De vijf wildcards werden uitgedeeld aan programma’s die de kwalificatierondes net niet doorstonden, maar die naar mening van de redactie eigenlijk wel een nominatie verdienen. In totaal strijden 25 programma’s om de prijs. Vanaf 20 augustus kan er vier weken lang gestemd worden op de shows.

