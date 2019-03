Bertie Steur (45) werd door ‘Boer zoekt vrouw’ in 2014 in 1 klap een BN’er. Daar heeft ze weinig mee, maar wel álles met boerin zijn. “Ik lig echt niet de hele dag in het hooi met een sprietje tussen mijn tanden. Het is keihard werken, maar het mooiste vak dat er is.”

Deze ochtend is ze vroeg opgestaan, vertelt ze, maar niet ik-moet-de-koeien-melken-vroeg. Bertie is agrariër en heeft dus geen vee, maar verbouwt gewassen. Dat voor dag en dauw opstaan hoeft niet. Desalniettemin is uitslapen er niet bij, want er is genoeg te doen.

Kun je uitleggen waarom het zo mooi en leuk is?

“Het is gewoon heel puur werk; het gaat over aarde, zon, wind, water: zeg maar de natuurelementen. Ik vind het ook mooi om met een proces bezig te zijn. Kort gezegd: ik stop iets in de grond en paar weken of maanden later ligt het op je bord. Op de boerderij is ook geen dag hetzelfde, die afwisseling is heel fijn. En ik ben altijd buiten, die ruimte en vrijheid ervaren is voor mij heel belangrijk. Zet mij een hele dag in een kantoor en ik word gek.”

Hoe was het om samen met je vader een bedrijf te beginnen?

“Ik heb er nooit zo over nagedacht, eerlijk gezegd. Misschien is dat die Zeeuwse nuchterheid. Hij vroeg het en ik zei ‘ja’. Maar het is ook niet dat we iets heel nieuws samen ging opstarten. Ik kwam in een goedlopend bedrijf terecht, dat ik bovendien heel goed kende vanuit mijn jeugd. Wat ik wel merkte, was dat we soms anders dachten over het runnen van de boerderij. Hij was toch een man van een andere generatie en vond het moeilijker om grote veranderingen door te voeren. Als ik dat wilde, vond hij dat spannend. Ik had bijvoorbeeld een heel andere kijk op gewassen en bemesting. Daar hebben we een weg in moeten vinden. Het bedrijf stond niet stil, maar voor mij ging het destijds wel erg langzaam.”

Hoe was de band met je vader?

“Toen ik klein was, hadden we niet een bijzonder goede band. Hij was de hardwerkende vader, een beetje afwezig ook. Ik kan me niet herinneren dat ik als kind hele gesprekken met hem had. Onze band is beter geworden toen ik volwassen werd. Nadat mijn ouders waren gescheiden, werd mijn relatie met mijn moeder slechter. Mijn vader bleef op boerderij wonen en toen zijn we eigenlijk naar elkaar toegegroeid. Het leek wel alsof ik hem toen pas echt leerde kennen. Wat betreft karakter lijk ik ook op mijn vader, ik herkende veel in hem. Dat was mooi om te ontdekken. Hij is 9 jaar geleden overleden, heel plotseling. Hij belde me ’s morgens op dat hij zich niet zo lekker voelde. Dat deed hij nooit, hij was geen klager of pieper. Ik reed meteen naar hem toe, maar het was al te laat. De dokter, die hij ook had gebeld, liep me tegemoet op het erf om te zeggen dat mijn vader overleden was. Ik heb er vrede mee. Mijn vader was geen man om op bed te liggen, dat is hem bespaard gebleven. Hij is gestorven in het harnas, op zijn geliefde boerderij.”

En je moeder?

“Mijn moeder was 40 toen ze mij kreeg, mijn ouders hebben elkaar laat ontmoet. Voor mij hadden ze een zoon gekregen, die dood is geboren. Dat heb ik heel lang niet geweten, een buurvrouw heeft het me een keer verteld. Mijn ouders konden daar niet over praten. Voor mijn moeder moet dat ook een enorm pijnpunt zijn geweest. Ik heb zelf 2 kinderen en kan me ergens haar verdriet goed voorstellen. Mijn moeder vond het ook wel ingewikkeld dat ik lesbisch ben. Ik heb het zelf nooit als probleem ervaren. Ook niet toen ik klein was. Het oostelijke deel van het eiland waar ik woon behoort tot de Biblebelt, maar ik woonde in het meer vrijgevochten westelijke deel. Dat heeft veel gescheeld, ik kon worden wie ik wilde zijn. En voelde me ook gerespecteerd door mijn omgeving. Ik was een laatbloeier. Ik wist wel van mezelf dat ik op vrouwen viel, maar was als puber ook met andere dingen bezig. Voor mijn moeder was het lastig, die zei altijd dat ik het later moeilijk zou krijgen. Gelukkig heeft ze geen gelijk gehad. We hebben helaas geen goede band, ik heb ook geen contact meer met haar. Mijn moeder kan heel fanatiek zijn en blijven doordrammen. Dat leverde een hoop geruzie op. Ik had gewoon geen zin meer in die negatieve sfeer tussen ons. Ik wil er ook niet veel over zeggen, eigenlijk. Het is goed zo, ik heb me er bij neergelegd.”

Waarom deed je mee aan Boer zoekt vrouw?

“Voor de liefde. Ik ging uit, zat op datingsites als Lexa, maar het lukte me maar niet om een leuke vriendin te vinden. Dat Lexa was overigens echt vreselijk, een soort supermarkt waar mensen producten gaan vergelijken. Ik had een keer een date met een vrouw uit Utrecht. Leuke vrouw, we hadden het gezellig, totdat ze tijdens het eten zei: ‘Ik zit hier wel, maar heb ook een ander.’ Mijn mond viel open. Ze was gewoon aan het rondshoppen om te kijken of er toch niet nog een leuker exemplaar voor haar was.”

Wat heeft het programma je naast liefde nog meer gebracht?

“Zonder dat programma had ik nooit meegedaan aan Expeditie Robinson. En dat is wel een van de leukste dingen die ik heb gedaan. Wanneer krijg je de kans om te overleven op een onbewoond eiland? Ik vond het een enorme uitdaging. Ik was helemaal op mezelf aangewezen. Red ik het? Kan ik dit? Ik was al snel uit die spelletjes, dus ik kon die uitdaging ook echt aangaan. Nee, ik heb geen heel bijzondere inzichten gekregen in mezelf. Ook was er geen beerput die openging. Ik leerde dat ik goed ben in het voor mezelf zorgen, dat was een fijn gevoel. Als het er op aankomt, kan ik mezelf bedruipen. Dat was voor mij goed om te weten.”

