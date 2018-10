Boerin Agnes uit ‘Boer zoekt Vrouw’ maakt bijzondere carrièreswitch

Eens een boer, altijd een boer? Zéker niet. Boer Tom is daar al een goed voorbeeld van, maar nu maakt ook boerin Agnes een onverwachte carrièreswitch.

Door: Chanan Foppen (Libelle.nl)

Boer Tom sleepte na zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw een flinke presentatieklus in de wacht en blijkt daarmee een inspiratie te zijn voor de andere boeren en boerinnen. Melkveehouder Agnes Lensing gaat nu, tien jaar na haar deelname aan het programma, het theater in met haar voorstelling ‘Boerin vond Professor’. Dat doet ze om haar verhaal over de fosfaatproblematiek te doen, maar vooral om een enthousiaste boodschap over het boerenleven te delen. Haar bedrijf kreeg te maken met nieuwe regels op dit gebied waardoor ze afscheid moest nemen van een deel van haar koeien. “Ik ben trots op wat ik doe en wil dat graag uitdragen”, zegt de boerin tegen Boerderij.nl. Een verdrietig verhaal wordt het dan ook niet, wil ze duidelijk maken.

Extra inkomsten

Agnes gaat voor drie voorstellingen samen met een hoogleraar het theater in. In die voorstellingen vertelt ze waarom ze boerin is geworden en vertelt ze over de hedendaagse uitdagingen voor de agrarische sector. Maar wat Agnes betreft blijft het zeker niet bij deze drie voorstellingen. De boerin wil in de toekomst vaker aan de slag als spreker over vrouwelijk en agrarisch ondernemerschap. “Hopelijk is dit een kans om extra inkomsten voor mijn boerderij te vergaren en zo het bedrijf in de benen te houden”, zegt ze daarover. Benieuwd naar het verhaal van Agnes? De boerin staat binnenkort in Assen, Weert en Arnhem in de theaters. Kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de theaters.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP