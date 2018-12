BZV’s Petra vertelt open en eerlijk waarom het niets geworden is met Jaap

Hoewel Jaap in de loop van het seizoen voor Marian had gekozen, verscheen hij in zijn eentje bij de reünie van ‘Boer zoekt Vrouw’. Het bleek toch geen match made in heaven te zijn, aldus de kandidate. Maar tussen Petra – Jaaps tweede keuze – en de boer is het na een aantal dates ook niets geworden. Ze doet een boekje open over de reden.

Lees ook: Op dít moment wist BZV’s Steffi al dat Roel de ware was

Toen Petra een berichtje kreeg van Jaap, was ze blij verrast. Hij schreef dat hij haar na afloop van het programma toch nog eens wilde zien. ‘Dat vond ik een supergoed idee’, vertelt ze. ‘Jaap vertelde dat hij misschien wel een verkeerde keuze had gemaakt. Ik wist niet wat mij overkwam, die zag ik niet aankomen.’

Date

Petra hoefde dan ook niet lang na te denken over haar antwoord. Ze stuurde een berichtje terug en uiteindelijk spraken de twee in het geheim af. ‘Het voelde goed. Dit voelde als een unicum. We kregen een second chance elkaar te leren kennen, en dat deden we.’ De oud-kandidate van ‘Boer zoekt Vrouw’ verklapt dat het niet bij één date gebleven is. ‘We spraken meerdere keren af, en hebben zo heel wat uurtjes samen doorgebracht.’

Bedacht

Maar ook aan dit liefdesverhaal is een einde gekomen, zo vertelt Petra op de website van ‘Boer zoekt Vrouw’. En het was Jaap die er een punt achter heeft gezet. ‘Spijtig maar waar vertelde hij mij vorige week dat hij niet verliefd op me is, en weinig gevoelens voor mij heeft. Ondanks dat dit wel even aankwam, weet ik die eerlijkheid erg te waarderen. Wat er niet is, is er niet. We hebben in elk geval een second chance gekregen, en daar ben ik dankbaar voor.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf | Beeld: KRO NCRV